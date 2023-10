Binate décisif, une fois de plus

Les équipes se retrouvaient ce dimanche dans un contexte tout à fait différent. D’un côté, une équipe qui joue les premiers rôles ; de l’autre, une équipe qui devra batailler toute la saison pour ne pas faire l’ascenseur.

Et la différence se fait ressentir dès l’entame de match, à croire que les hommes de Nicolas Walhain n’ont pas retenu la leçon du match face à Oppagne. Le score aurait déjà pu être de 3-0 après dix minutes si les frères Rasquin s’étaient montrés plus efficaces. L’orage passe enfin pour les visiteurs, bien que les Manhaydois gardent largement la possession du ballon. Sur une des seules sorties offensives d’Érezée, Böhm n’est pas loin de commettre le hold-up parfait juste avant la mi-temps, mais sa frappe est écartée par Janssens.

Changements gagnants

Pour le second acte, le T1 local décide de faire entrer Roberty et Binate. Le quatrième quart d’heure est plus équilibré et les visiteurs sont mieux dans le match, sans pour autant se créer des occasions.

Le moment est venu pour le joker local, Binate, de se jouer de la défense d’Érezée pour ouvrir le score. La machine manhaydoise est alors lancée et c’est au tour de Roberty de montrer tout son talent en se baladant sur son côté avant de servir W. Rasquin sur un plateau pour doubler la mise.

Le moral des Rouge et Jaune est atteint et, à dix minutes du terme, Binate s’offre un nouveau festival. L’avant venu des USA prend Van Massenhove de vitesse sur son flanc et offre une passe décisive à Bierberg qui trompe Philippot. Les visiteurs sauveront l’honneur dans les arrêts de jeu grâce à une déviation de Léonard sur une frappe de Lalloyer.

Les hommes de Ludovic Lejeune comptent désormais huit longueurs d’avance sur le 4e, Arlon. Et avec Chaumont, la lanterne rouge, au menu du prochain week-end, ils ne comptent probablement pas s’arrêter en si bon chemin.

Technique

HARRE-MANHAY: Janssens 6 ; Englebert 5 (67’, Toussaint), Maréchal 6, Pirquet 6, Thiry 7 ; Diouf 6, Prévot 6, Bouzalmad 5 (46’, Roberty 7) ; W. Rasquin 7, J. Rasquin 5 (46’, Binate 8), Wilkin 6 (76’, Bierberg).

EREZEE-AMONINES: Philippot 6 ; Van Massenhove 4, Minique 5 (62’, Séverin), Baudrie 5, Prévot 5 ; Hellin (12’, Bodson 5), Théodore 5, Leboutte 4 ; Böhm 5 (62’, Léonard), Lalloyer 4, Delvaux 5 (76’, Pierre).

Arbitre: M. Étienne. Assistance: 250.

Cartes jaunes: Bouzalmad, Bodson.

Buts: Binate (61’, 1-0), W. Rasquin (71’, 2-0), Bierberg (81’, 3-0), Léonard (90+2’, 3-1)

Note du match: 5.

61’, Binate, à l’entrée du rectangle, frappe et ouvre le score (1-0).

71’, Roberty centre pour W. Rasquin qui finit (2-0).

81’, Binate mange Van Massenhove de vitesse et centre pour Bierberg qui place au fond (3-0).

90+2’, Léonard dévie une frappe de Lalloyer (3-1).