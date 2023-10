A Meix, c'était le "Thomas Day"

Très rapidement menés par Waremme, les Mauves ont bien réagi et égalisé par Thomas Day à la 19ème. C'était d'ailleurs son jour puisqu'il donnera la victoire à ses couleurs à dix minutes du terme.

Meix tient sa cinquième victoire en neuf rencontres et occupe toujours la colonne de gauche.

Le derby luxembourgeois entre Gouvy et Marloie aura vu plus d'exclusions que de buts. Avant l'exclusion d'Antoine Adam en début de seconde période, Nuozzi avait ouvert le score pour les Orange et Noir. Un autogoal de Zitella allait toutefois remettre Marloie dans la rencontre avant l'entame du dernier quart d'heure, qui verra Grommen puis Collard voir rouge.

Mormont a pris un but juste avant le repos qui a mis Richelle sur du velours, son buteur Loris Meys plantant un second but à l'heure de jeu. Marthus a plié la rencontre quelques instants plus tard et le but de Godelaine ne fera que sauver l'honneur.

Aywaille a dominé face à Longlier, qui s'est toutefois montré menaçant en contre. Mais un but de Soto Munoz au retour des vestiaires a suffi aux Aqualiens.

Meix – Waremme 2-1

Buts : Saint-Mard (0-1, 1'); Day (1-1, 19'; 2-1, 81')

Aywaille – Longlier 1-0

But : Soto Munoz (1-0, 49')

Gouvy – Marloie 1-1

Buts : Nuozzi (1-0, 30'); Zitella (1-1, csc 72')

Cartons rouges : Adam (56'); Grommen (86'); Collard (89')

Mormont – Richelle 1-3

Buts : Meys (0-1, 45'; 0-2, 63'); Marthus (0-3, 71'); Godelaine (1-3, 89')