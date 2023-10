2B | Corbion dépasse Vaux, Libin assure, Saint-Hubert inquiète

En déplacement à Vaux-sur-Sûre, Corbion, avec Lachaleur, un joueur de champ, dans les buts, a confirmé sa bonne forme. Les Corbelots s’imposent (2-3) grâce à un but de Duroy et deux roses de Gérard. Flamant (1-1) et Detaille (2-3) sont les buteurs de Vaux. Grâce à ce succès, Corbion dépasse son adversaire du soir et prend la deuxième place en attendant le résultat d’Ochamps, qui se rend à Grandvoir ce dimanche.