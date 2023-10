Oui. C’est vrai qu’on est sur une bonne lancée. Ça va être chaud. À mon avis, il y aura du public de Saint-Hubert. Moi, j’adore jouer contre les Borquins, c’est une chouette équipe. C’est toujours agréable contre eux.

Vous êtes invaincus à domicile, en trois matches. C’est Musson le favori de ce derby ?

Non, je ne dirais pas cela. C’est Saint-Hubert, qui a beaucoup plus d’expérience en régionale que nous. Mais je pense que ce sera serré jusqu’au bout. On ne lâchera pas. Et on a des cartes à jouer.

Que pensez-vous du début de championnat de Saint-Hubert (4 victoires d’affilée, suivies par deux défaites) ?

Je ne suis pas surpris. C’est une bonne équipe, ça fait longtemps qu’ils sont en régionale et ils travaillent bien. Ils le méritent.

De qui vous méfiez-vous chez les Borquins ?

Pirotte et Fraselle. Et Nicolas Loir, aussi. Ce sont les trois que je connais le plus.

Vos priorités, pour l’emporter ?

Saint-Hubert est fort au rebond offensif, donc il faudra les bloquer à ce niveau-là. Et attention à nos pertes de balle. On en commet de trop. Et aux détails. À voir qui lâchera le premier. Mais ça ne m’étonnerait pas que ça aille jusqu’aux prolongations.

Votre équipier Gauthier Jacquemin ne jouera pas. Embêtant ?

Ah oui, quand même. Très embêtant. Il a de la taille, il est très adroit aux shoots. Sur une défense de zone, il aurait été très important, avec ses shoots. Il va falloir que je sois vigilant et que je fasse attention à mes fautes.

Du coup, le jeu intérieur de Musson reposera davantage sur vous ?

Oui, je pense. Je vais essayer de prendre mes responsabilités. Je reste sur un bon match à Belgrade, où j’ai été bien été servi. J’espère que ça va continuer.

Vous découvrez la régionale cette saison. Votre avis ?

C’est génial. Le niveau est plus élevé qu’en P1. C’est plus physique. Ça pousse beaucoup plus, mais j’aime mieux. Les arbitres laissent plus jouer. Ça me plaît de ouf. Je préfère largement jouer en régionale qu’en P1.