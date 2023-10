Virton : quatre retours pour bien se relancer

Les deux protagonistes de ce qu’on appelait autrefois le "derby diocésain" restent désormais sur deux revers consécutifs, dont un particulièrement lourd: 5-0 pour l’Excelsior à Gand le week-end passé, le même score pour Namur à Charleroi voilà deux semaines. La réhabilitation sera donc le maître mot d’une affiche qu’on n’avait plus vue en Gaume depuis plus de douze ans (lire ci-contre).

Pour l’aborder dans de bonnes conditions, Fabien Valéri, le T1 virtonais, s’il déplore encore plusieurs absences (dont celle de Droehnle blessé à son tour), va toutefois récupérer De Almeida, Guillaume et probablement Mézague en plus d’Ahmed. Soit une valeur sûre dans chaque ligne. "C’est une très bonne chose, évidemment, notamment pour encadrer des garçons qui manquent encore de planche en seniors, se réjouit le technicien français qui n’a toujours pas digéré la débâcle vécue à Gand. Quand on y regarde bien, tout s’est joué en 4 ou 5 minutes. Un premier but gantois précédé d’une faute grossière et non sanctionnée, qui aurait même mérité un carton, une balle d’égalisation manquée par Pelé Mboyo puis cette exclusion de Pelé pour une mauvaise réaction. Après ça, le match était plié. Nos joueurs ont tenté de revenir rapidement à un moment où il était sans doute préférable de faire le dos rond et ils ont multiplié les erreurs défensives. On a analysé les actions en vidéo et on a essayé de mettre en lumière ces lacunes défensives: il y a des erreurs sur chaque but concédé par la suite."

Même si l’Excel défie ce samedi l’attaque la moins percutante de la série (4 buts inscrits), il lui faudra veiller à ne pas renouveler ces manquements, lesquels lui avaient déjà coûté cher une semaine plus tôt à Tirlemont et l’ont renvoyé à une position plus proche de la lanterne rouge (5 pts d’avance) que du leader du classement (12 pts de retard).

Faire le plein avant les ténors

Namur, puis Tessenderlo et Hoogstraten: avec cette série de trois matches contre des adversaires très abordables sur papier, il est clair que l’équipe virtonaise doit thésauriser un maximum, histoire de reprendre des couleurs et d’aborder dans de meilleures conditions la venue, en novembre, des deux ténors actuels de la série, La Louvière (11/11) et Lokeren (25/11). Fabien Valéri ne veut toutefois pas se projeter aussi loin. "Je ne réfléchis pas nécessairement en termes d’unités perdues ou à gagner, conclut le Parisien. Je sais juste qu’on affronte ce week-end une formation qui a aussi besoin de points. Empocher la totalité de l’enjeu, ce serait top. Subir un troisième revers de suite, je préfère ne pas y penser, mais ça ferait mal en effet. Il faut éviter…"

12 ans qu’ils attendaient ça

Adversaires réguliers dans les années 80, 90 et 2000, Virton et Namur ne se sont plus affrontés en championnat depuis plus de 12 ans. Depuis le 17 avril 2011 précisément, quand, en D3, un but de Gnohere avait permis aux Verts d’empocher un point dans la capitale wallonne. Plus tôt dans la saison, le même Gnohere avait inscrit le seul but du match aller (1-0). Les deux clubs, qui étaient encore dans la même série lors des trois saisons précédentes (ils avaient d’ailleurs basculé ensemble de D2 en D3 en 2009), n’allaient plus se revoir en championnat par la suite puisqu’une grosse erreur administrative (Nadir Sbaa n’était pas qualifié) allait faire perdre plusieurs points aux Merles et les renvoyer en Promotion. Après moult remous (fusions, etc.), ceux-ci sont revenus dans le parcours en remportant le championnat de D3 ACFF en 2022, avant de s’offrir une seconde montée consécutive lorsqu’ils ont profité du refus de licence de Warnant pour accéder à la D1. On ajoutera que durant ce laps de temps, Virtonais et Namurois se sont tout de même affrontés lors d’un match officiel. C’était la saison passée, au 4e tour de la Coupe de Belgique, quand l’Excelsior est allé s’imposer de justesse à Namur.

Deux ex-Virtonais à namur

Deux ex-Virtonais officient à Namur désormais: le médian malonnois Loïc Besson, passé chez les espoirs gaumais de 2018 à 2020, et le T2 Maxime Laloux qui a fait un passage furtif au Faubourg la saison passée, en tant que team manager (de mars à mai).

Trois matches pour Mboyo

Pour son exclusion à Gand, Pelé Mboyo a écopé de 3 matches de suspension. La direction n’a pas encore décidé si elle y fera opposition. Quoi qu’il en soit, l’attaquant sera aligné ce samedi.