Valentin Klein se confie avant le duel face à Chaumont: "Nothomb n'a pas le droit à l'erreur"

Battus à Erezée-Amonines la semaine dernière, les hommes de Stéphane Carlier ne parviennent pas à sortir des dernières places . "Et évidemment, quand les mauvais résultats s’enchaînent, la confiance est un peu moins présente, raconte Valentin Klein. On voit bien que certains joueurs ont un peu de doute, mais il faut aller de l’avant. De toute manière, nous n’avons déjà plus grand-chose à perdre. De la pression ? Je me dis que dans tous les cas, nous ne pouvons pas faire pire que lors des dernières semaines où ce n’était pas bon du tout. La semaine dernière à Erezée-Amonines, nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. Notre adversaire mérite clairement son succès."

"Nous ne jouons pas notre jeu"

Et quand on demande à Valentin Klein ce qui ne va pas à Nothomb pour l’instant, l’ancien joueur de Habay et Freylange ne met pas deux minutes à trouver une réponse. "Nous ne jouons pas notre jeu, clame l’attaquant. Nous jouons dans la précipitation, en voulant directement amener une balle de but au lieu de faire circuler le cuir. Nous devons prendre le temps. Et surtout, nous devons mettre le ballon au sol. Ici, cela fait plusieurs semaines que nous envoyons des longues balles vers l’avant. Ce n’est pas notre jeu et ce n’est pas comme cela que nous parviendrons à retrouver le chemin de la victoire."

Pour gagner, Nothomb devra aussi fermer la boutique derrière. Car avec 23 buts encaissés, les promus font partie des pires défenses de la série en compagnie d’Erezée-Amonines, Vaux et Chaumont. "Mais c’est parce que nous jouons trop bas. Nous sommes repliés devant notre rectangle en laissant le cuir à l’adversaire. À un moment, cela craque, résume Valentin Klein. Nous devons être plus offensifs."

En cas de succès ce samedi, Nothomb mettrait Chaumont à six longueurs. Une équipe de Chaumont qui avait éliminé Nothomb en Coupe. "Je n’avais pas joué, mais j’étais présent au match. Ce que j’avais retenu ? Que les deux équipes étaient plus ou moins de la même valeur, mais que nous avions perdu à cause d’erreurs individuelles. À nous de tout faire pour ne pas vivre le même scénario ce samedi."