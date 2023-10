Un hat-trick de Mairlot renverse Chaumont

Dans ce match de la peur à l’aube d’Halloween, Chaumont a cru tenir sa première victoire. La période initiale à défaut d’être totalement insipide -les deux équipes bien en place tentaient d’essayer quelque chose – se révélait sans réelles opportunités. On va donc filer vers un 0-0 anodin ? Pas du tout car à quatre minutes du terme un beau mouvement offensif de la jeune garde ardennaise est ponctué de main de maître par Stilmant bien lancé par Ben Hamza. Chaumont va-t-il enfin enlever son premier succès ? Les supporters des Bleus plus nombreux que ceux des Mauves (en blanc ce samedi) poussent leurs couleurs vers le succès. Et on le croit car les joueurs ardennais, virevoltants et déroutants, mettent à mal la défense de Nothomb. Mais ils ne vont pas réussir à concrétiser leur domination tout en vivacité. Au contraire, la quasi première incursion des Mauves sera payante avec un lob parfait et venu de nulle part de Mairlot. Lequel sera l’homme du match avec ensuite un long ballon dans le dos de la défense qu’il exécute parfaitement et ensuite une frappe parfaite dans le plafond. Du grand art !