"Sans la fusion, les deux clubs auraient probablement fini par disparaître"

Comme l’entraîneur manhaydois Ludovic Lejeune en début de semaine, le président érezéen Pierre Bissot espère que la page est tournée dans tous les esprits. "J’ai envoyé un message à tout le monde cette semaine pour qu’on oublie ce qui s’est passé la saison dernière et qu’on se concentre à 100% sur l’aspect sportif, dit-il. À mes yeux, le fair-play a toujours importé plus que le résultat. Je déteste les tensions. En tant que président, je nourris l’ambition que nos visiteurs repartent en gardant à l’esprit qu’ils ont été chaleureusement accueillis à Érezée. Après un match, qu’il soit gagné ou perdu, tout le monde doit être capable de repasser boire un verre à la buvette en toute sérénité. C’est le plus important pour moi."

Pendant que les Manhaydois font la course en tête, leurs voisins (8 km à vol d’oiseau entre les deux terrains), eux, grappillent petit à petit les points nécessaires pour assurer leur maintien. Ils en comptent dix après huit journées. "Cette montée en P1, pas vraiment préparée, me faisait un peu peur, avoue Pierre Bissot. Je craignais aussi la longueur des déplacements. Mais je suis aujourd’hui rassuré. On rencontre de nouveaux clubs, de nouvelles personnes, et on se plaît bien en P1. On fera donc tout pour y rester."

Mais pas à n’importe quel prix ! Du haut de ses 64 ans, Pierre Bissot veille au grain. L’expression "faire des folies" ne fait pas partie de son vocabulaire: "J’ai présidé Amonines pendant de longues années et la philosophie du club a toujours été la même: on ne payait aucun joueur. Les garçons venaient pour l’ambiance et rien d’autre. Le comité ne devait donc pas trop se décarcasser, tout au plus fallait-il gérer les locations de la buvette. La gestion du budget, à Érezée-Amonines, demande un peu plus d’attention. Les joueurs touchent un petit quelque chose et il faut, aussi, payer la location des infrastructures à la Commune… Mais je ne dérogerai jamais à deux principes cardinaux: un, on ne dépense pas l’argent qu’on n’a pas ; deux, on considère que tout doit pouvoir être payé au moment où l’on commence la saison. Autrement dit, on travaille toujours avec un an d’avance. Pas question d’arriver en mars et de se dire: ‘‘Il faut absolument qu’on organise une manifestation pour terminer la saison’’."

Passer au-dessus de l’esprit de clocher

Pour Pierre Bissot, la fusion entre Érezée et Amonines coulait de source. Elle était même devenue indispensable pour survivre. "Si on n’avait pas uni nos forces, je pense que les deux clubs auraient fini par disparaître, dit-il. Le problème, ce n’était pas tellement l’argent. Ce sont plutôt les moyens humains qui commençaient à manquer. Mieux vaut créer un comité d’une dizaine de membres qu’en maintenir deux qui n’en comptent que cinq ou six. L’esprit de clocher ? Il a existé. Personnellement, cette union, j’y pensais depuis une dizaine d’années. Certaines personnes, à Érezée, y étaient également favorables. Mais dès qu’on en parlait en réunion de comité, dans notre club respectif, certains comitards freinaient des quatre pattes. Les personnes réticentes ont fini par se retirer et la fusion s’est faite assez naturellement, au final. Je pense que tout le monde s’en félicite aujourd’hui, même si je reçois encore quelques coups de fil d’anciens d’Amonines qui sont un peu frustrés quand ils lisent ‘‘Érezée’’ plutôt qu’"Érezée-Amonines"dans la gazette le lundi matin (rires). J’avoue que moi aussi, j’y accorde une certaine importance. Car c’est bien une fusion, pas une absorption."

Il a également fallu se mettre d’accord pour choisir le nom de la nouvelle entité. "On a pensé à l’appeler Hazeilles, du nom du village situé entre Érezée et Amonines, mais on perdait alors toute référence aux deux clubs. On a donc opté pour la simplicité", glisse Pierre Bissot.

Le choix du nouveau président, en revanche, n’a pas nécessité des heures et des heures de tractations. Pas plus que la réalisation du nouveau logo, d’ailleurs. "Pour le logo, ce sont les jeunes qui ont pris les choses en main. Pour la présidence, on ne s’est pas disputé. Aubrey Théodore, qui occupait la fonction de président d’Érezée avant la fusion tout en assurant son rôle de joueur, n’était pas mécontent d’être déchargé de cette fonction. Il ne peut pas tout faire."

Un comité rajeuni

Pierre Bissot l’assure, cette fusion n’est ni la première, ni la dernière. "Certains clubs devront choisir entre deux options: unir leurs forces ou disparaître. Il devient de plus en plus en plus difficile de remplacer les bénévoles. Des jeunes qui sont prêts à s’investir et à entrer dans un comité, il n’y en a pas des milliers. Chez nous, le club peut envisager l’avenir sereinement. Le plus âgé dans le comité, après moi, c’est Aubrey Théodore qui a 35 ans. Trouver des jeunes qui acceptent de prendre des responsabilités est l’un des grands défis des clubs amateurs pour les années à venir. Parce que si vous fusionnez deux comités au sein desquels il n’y a que des ‘‘vieux’’, vous ne ferez que reporter le problème."