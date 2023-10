Non, le club croît depuis des années, tant au niveau de l’équipe première que des jeunes. Cette situation, de l’équipe A, je ne l’avais jamais connue. Mais nous devons y faire face, tous ensemble.

Le président Guy Hérion est connu pour ses exigences, comment vit-il ces moments ?

Il est déçu, hyperdéçu par rapport à son investissement en temps, en énergie. Il a passé des heures pour que les nouvelles installations aboutissent, c’est le cas. Il attend un retour sportif, c’est logique quand on donne autant de sa personne. Il est déjà descendu dans le vestiaire quelques fois, passe par moi pour transmettre des messages au groupe. Il n’est pas dans la colère, plutôt dans la déception.

Concrètement, a-t-il mis un ultimatum à Frédéric Jacquemart ?

Tout le monde est sous pression avec un tel bilan. Il n’y a pas d’ultimatum en tant que tel, mais la situation ne peut pas persister. Et le premier qui sautera, ce sera moi. Si on perd dimanche, je vais présenter ma démission. Je suis le responsable sportif du club et la campagne de l’équipe A est catastrophique. Je dois prendre mes responsabilités. J’en ai déjà parlé avec certains joueurs. Frédéric Jacquemart est dans une position défavorable, mais pourquoi ce serait au coach de payer. Tout le staff explore toutes les solutions possibles.

"Se considérer comme descendants"

Vous avez mené la campagne des transferts, la campagne est-elle ratée ?

J’ai aussi appuyé pour que les jeunes intègrent le noyau avec la part de risque que cela impose. On ne va pas le cacher, on attend plus de certains nouveaux, mais aussi de joueurs qui étaient déjà là. On ne peut pas demander aux jeunes, qui ont passé la moitié de la saison passée en P2 de tirer le groupe vers le haut. Des transferts pas encore au top, des cadres qui ne répondent pas présents et des jeunes lancés dans le grand bain, c’est un ensemble qui ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Et les conditions d’entraînement des 6-7 dernières semaines, à Hargimont, n’ont rien arrangé.

Vous pensez que cela a joué sur les résultats ?

Le fait de s’entraîner à Hargimont n’a pas aidé, c’est une évidence. J’estime à 10, 15% l’influence de cela sur notre situation, un pourcentage qui change la donne peut-être. Mais quand tu prends plusieurs fois un but dans le premier quart d’heure, que tu commets une erreur individuelle, ce n’est pas la faute des conditions d’entraînement. Mais faire le jeu, quand tu es mené, sans pouvoir jouer rapidement en semaine, c’est compliqué. Si l’attaquant contrôle deux fois avant de frapper dans un match au lieu de frapper d’un coup, ce n’est plus spontané à cause de ce qu’il doit réaliser en semaine. C’est mon point de vue en tant qu’ancien joueur et je sais que le président n’est pas toujours de mon avis.

Gouvy puis Raeren pour terminer la première tranche, Marloie a-t-il un objectif chiffré ?

On doit gagner les deux rencontres pour terminer cette première tranche. Depuis deux, trois semaines, la réaction est là au niveau de l’envie, mais il faut désormais des points.

Marloie peut-il encore avoir un autre objectif que le maintien ?

Non. On doit déjà se considérer comme une équipe descendante qui joue chaque match pour survivre, comme si c’était le dernier de la saison et que seule une victoire nous sauverait. Alors, cela amène de la pression, sur les jeunes, notamment, mais il faut se conditionner à jouer des finales tout le temps.

Vous êtes la cheville ouvrière du club qui compte une équipe B et 22 équipes de jeunes, le club se porte bien ?

J’ai une vision d’ensemble, avec mon cheval de bataille que sont les jeunes. Nous avons désormais, avec le nouveau synthétique, des infrastructures au top, nous devons refuser des joueurs en jeunes, notre équipe B fonctionne bien. Mais la locomotive qu’est l’équipe A est grippée, c’est dommage. Mais elle peut encore se rétablir, il n’est pas trop tard. Par rapport à l’équipe B, est-ce un hasard aussi si elle vient d’enchaîner un 3/12 alors qu’elle s’entraîne à Hargimont depuis plusieurs semaines ? La confiance s’est étiolée en A et touche un peu la B. Marloie vit des jours difficiles, avec la vitrine du club. Mais tout n’est pas noir au sein du club pour autant, loin de là. Il y a beaucoup de positif.