Malgré les revers, pour Henrion, Arlon est sur une phase ascendante

Malgré le mauvais début de saison dans les chiffres, l’Arlonaise ne s’affole pas. "D’autant plus que j’ai constaté une amélioration la semaine dernière à Esneux, confie-t-elle. J’ai trouvé que nous étions plus agressives que lors des matches précédents. Si notre niveau baissait de match en match, je m’inquiéterais. Mais là, nous sommes en phase ascendante. C’est positif pour la suite même si la défaite était là à Esneux."

Kiara Henrion l’avoue, elle ne pensait pas vivre un tel début de saison. "Surtout que la préparation avait été très bonne, avec des succès face à Neufchâteau et Rulles, se souvient-elle. Et nous avions Boninne et Haneffe au menu des premières journées, soit deux équipes que nous avons déjà su battre par le passé et avec qui nous pouvions rivaliser. Donc, j’étais assez confiante. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Arlon est-il plus fort cette année que l’an dernier ? Difficile à dire. Collectivement, j’aurais tendance à répondre que oui. Mais nous avons perdu deux joueuses qui étaient importantes pour nous. Notamment au niveau du scoring. Enfin, nous avons aussi récupéré Anna (Lappenküpper), c’est un gros renfort."

Capable de jouer à l’aile et au pivot, Kiara Henrion jongle entre les deux postes. "Je préfère jouer à l’aile. Le pivot, c’est une place totalement différente, dit-elle . Nous avons des possibilités à ce poste, mais j’ai la chance de bien connaître les systèmes, c’est peut-être pour cette raison que le coach m’utilise là. Mais je suis plus utile lorsque je peux attaquer l’anneau. Lors des trois premiers matches de la saison, j’étais transparente. Mais j’ai eu comme un déclic avant Esneux et là, j’ai sorti un bon match. J’espère que cela va continuer même si je suis absente ce samedi. "