Le BCCA Neufchâteau, pour un nouvel exploit, ce vendredi soir, contre Malines (D1)

L’an dernier, les Chestrolais avaient été bousculés physiquement par le Spirou Charleroi (64-89). Mais voici deux ans, ils avaient failli créer la sensation face à Limburg (67-73). C’était encore 64-65 à 52 secondes du terme et 67-69 à 10 secondes de la fin.

Marc Hawley a poussé un gros coup de gueule après la victoire contre Kontich samedi dernier. "Mardi, à l’entraînement, on a quasiment eu une heure de discussion. C’était bien, tout le monde a parlé. On verra ce que cela donne. Mais on est tous là pour le même objectif. Il faut retrouver notre force, la solidarité et la cohésion. "

Pas de tactique particulière en vue. "On va jouer notre basket, c’est tout. On va être obligé de jouer encore plus vite et de bien faire bouger la balle. Il faudra jouer très intelligemment."

Marc Hawley a vu le dernier match de Malines, contre Limburg. "Ce n’était pas terrible. Ils ont joué en zone. On verra s’ils le font contre nous. Bien sûr, ils sont grands et plus costauds. C’est une équipe de D1. Le jeu intérieur, on sait que c’est là où on va avoir vraiment du mal. On a l’habitude. Il va falloir être prêt physiquement. Mais ça va être chouette."