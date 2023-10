Le BCCA Neufchâteau a offert une belle réplique contre Malines

Le match démarre avec un quart d’heure de retard, les arbitres, bloqués sur l’autoroute, étant arrivés en retard au hall des Tanneries. Neufchâteau prend aussi un peu de retard à l’allumage. Malines inscrit les 8 premiers points du match et refait donc rapidement son handicap initial (5 points, pour la division d’écart): 5-8 (3’). C’est Sturam, aux lancers francs, qui met en route le compteur ardennais, et qui est également le premier à faire vibrer le nombreux public (800 personnes), en ajustant à trois points. Cette fois, le BCCA est entré dans le match. M. Bizimana convertit ses lancers, Dekeyser décoche une bombe et la salle explose: 17-14 (7’). Démoulin suit le mouvement et permet aux Chestrolais de faire égal jusqu’au terme du premier quart-temps: 27-27.

41-48 au repos

Neufchâteau poursuit sur sa lancée à l’entame du deuxième acte. Deneve se joue de Palinckx dans la raquette et le BCCA reprend les commandes (32-31 à la 13’). L’Américain Gurley réplique à trois points et le géant Hollandais Brandwijk s’impose sous l’anneau (32-36), mais les Ardennais se battent. Dominés physiquement, ils prennent des coups, mais se relèvent. S. Bizimana réussit ses lancers, son frère Mathis émerge au rebond offensif et c’est 37-38 (16’). Le public en remet une couche et réagit aux coups de sifflet des arbitres qui sanctionnent le BCCA. C’est que la défense a du mal à contenir le puissant Brandwijk dans la raquette. Et celui-ci s’illustre aussi à distance, alors que derrière, Lightfoot bloque Dekeyser. On l’a compris, les dernières minutes du quart-temps sont pour Malines, qui opère la cassure en vue du repos: 41-48.

Et dès la reprise, les Malinois croient assommer les Chestrolais, et le public, avec trois missiles consécutifs, signés Mukubu, Peciukevicius et Whyte: 41-57 (22’). Mais les hommes de Marc Hawley n’abdiquent pas. Emmenés par les frangins Bizimana, ils restent dans le coup et reviennent à 62-73 (30’). Les supporters se font toujours entendre aussi. Mais cela ne suffira pas. Malines impose toujours son physique et gère le dernier quart-temps: 67-83, 80-101.