La poisse à Habay: la saison de Lorian Léonard est terminée aussi

Décidément, la scoumoune n’épargne pas Habay-la-Neuve. Après Loïc Gillet il y a quelques semaines, ainsi que Firmin Monaville avant lui la saison passée, c’est au tour de Lorian Léonard de déplorer une déchirure d’un ligament croisé. Blessé au genou gauche lors d’un entraînement la semaine passée, l’attaquant habaysien, qui était occupé à livrer un très bon début de saison, a passé une IRM dont les résultats sont pour le moins décourageants. Le ligament croisé est déchiré, le ménisque est fissuré et la rotule est touchée également. Autant dire que la saison de l’ancien joueur de Givry est d’ores et déjà terminée et son absence s’ajoute donc à celle de Gillet et celles, moins longues heureusement, de Mathias Toussaint et Raphaël Lecomte qui sont sur la touche depuis plusieurs semaines.