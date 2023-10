Étalle rejoint Halanzy aux points perdus

Une victoire, un revers, un partage: les trois équipes luxembourgeoises de D3 ont connu des fortunes diverses ce vendredi. Les leaders de LBA Halanzy ont très mal débuté face au MFC Sougne, équipe de la mi-tableau (0-2 après 3 minutes). Avant de se ressaisir, emmenés par un très bon Edwin Muller, et de renverser la vapeur avant la pause (4-3). Et c’est au repos que tout se jouait. Grandjean, auteur peu avant cela d’une faute de main stupide qui lui valait une carte jaune, d’une frappe sur le poteau, d’un but et d’un assist pour A.Muller (4-3), gâchait sa belle prestation en interpellant l’arbitre Michaël Collin à la rentrée aux vestiaires. Une rouspétance synonyme de seconde carte jaune et donc d’exclusion. À quatre, les Halanzinois allaient plier pour laisser un succès facile aux Liégeois. Les joueurs de Didier Muller auront donc subi leurs deux seules défaites jusqu’ici à cause d’une infériorité numérique.