Van Hees, six semaines au lit, puis deuxième du semi de Reims

"Fin avril, je me suis fracturé la hanche droite en chutant à vélo. J’ai été opéré, on m’a placé deux broches et un cerclage autour de la hanche pour que la cicatrisation osseuse se fasse bien, explique l’agent de police de 37 ans. "J’ai été alité pendant 6 semaines. Dans mon malheur, j’ai eu la chance d’être très bien pris en charge par ma compagne (NDLR: Céline Godelaine) , ostéopathe. J’ai seulement pu recourir en juillet. Et encore, je boitais parfois. Je m’entraîne seulement normalement depuis début septembre."

Le poulain de Justin Mahieu poursuit: "C’était mon troisième semi, après Lille (1 h 10.25) et La Haye (1 h 09.09) . Dans des conditions optimales, j’aurais pu aller aussi vite, voire plus encore qu’à La Haye. Il y avait tout de même une centaine de mètres de dénivelé positif. Très vite, j’ai laissé partir le premier, de peur d’exploser ensuite. J’ai couru seul une bonne partie de la course. Puis le troisième, Camille Thominet, un ancien cycliste professionnel qui a aussi terminé 16e de la Diagonale des Fous, m’a rejoint. Il ne m’a pas relayé, m’assurant que si on finissait ensemble, il me laisserait la 2e place. Je l’ai devancé de 8 secondes."

Objectif moins de 2 h 30 à Valence

Un an après avoir dévoré le Marine Corps Marathon de Washington en 2 h 32.57, avec une 6e place sur plus de 10 000 participants, Charles Van Hees, qui a rappelons-le jadis excellé sur le tartan et dans les labourées, disputera le 3 décembre à Valence, en Espagne, son 3e marathon. "J’espère descendre sous les 2 h 30", annonce-t-il.