"Je suis très satisfait du match contre la Villette et la Castellinoise et déçu de celui contre Vedrin. On doit toutefois être tolérant car nous avons deux nouveaux joueurs.", souligne le manager gaumais Patrice Mullenders.

Patrice espère bien évidemment que ses ouailles afficheront la même mentalité de vainqueur que face à la Castellinoise dimanche dernier. "Si la fin de match a été tendue, c’est parce que la Castellinoise a senti qu’elle allait perdre le match. Leo ne doit pas perdre le point à 9-7 en belle, il n’a pas fait bouger la table. L’arbitre a été influencé par la rouspétance du joueur adverse. Leo avait besoin d’une victoire pour dissiper les doutes qui l’entouraient. Tout le monde m’avait dit du bien de lui. Dimanche, le doute s’est dissipé."

Avec ou sans Vostes ?

Les Virtonais s’aligneront avec le même trio qu’à Vedrin dans l’antre du champion en titre. Benjamin Fruchart cédera sa place à Diego Piguave.

"J’ignore par contre si Yannick Vostes, notre ancien joueur, sera de la partie. Il a disputé la dernière rencontre face à Hasselt.", poursuit Patrice Mullenders.

Un match que les trois jeunes joueurs aborderont sans stress. "À Diest, on y va pour le prestige."

Les équipes

Diest: Diogo Carlvalho (As4), Pavel Platonov (As4), Yannick Vostes (Ae4), Alexeï Smirnov (A7)

Virton: Alessi Massart (A9), Diego Piguave (As17), Leo Vekic (As17)