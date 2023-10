Makaci, le vétéran n°1 à Budapest

"Je visais entre 2 h 35 et 2 h 37, confie le Chestrolais. Le parcours était difficile, avec une route humide, des faux plats et pas mal de relances. Je me suis aussi pris un gros vent de face le long du Danube entre les 12e et 21e km, et j’ai couru le plus souvent seul et sans public du tout. Et au 39e km, j’ai ressenti comme un coup de fusil. J’ai eu un gros point de côté et j’ai dû marcher 100 m. J’ai pris un gel et c’est passé. J’ai fini au mental. Sans cela, je signais sans souci 2 h 36. Sans dire que j’avais un rhume depuis 10 jours. Par contre, pour une fois, je n’ai eu aucune douleur aux mollets !"

Stage au Kenya ?

Concernant son classement: "Cela fait plaisir évidemment, mais il n’y avait pas de Kenyan ou d’autres pointures, le 1er gagne en 2 h 24", tempère Mourad Makaci qui, il y a peu, avait déjà gagné deux minutes sur les 24 km de Sedan-Charleville. "Puis je cours un marathon pour un chrono, pas pour une place."

Ce dernier, qui aura 42 ans en février, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Je disputerai encore deux marathons en 2024, celui de Séville en février, puis sans doute celui d’Amsterdam en octobre. Avant le deuxième, j’envisage d’aller faire un stage au Kenya à Iten, la Mecque des coureurs."

Mourad Makaci ajoute: "Je m’entraîne 300 km par mois, en partie sur un tapis de course que j’ai acheté récemment. Sans coach, je me débrouille avec des programmes que je trouve sur internet. Même s’il est vrai qu’avoir un entraîneur m’aiderait sans doute à améliorer des petites choses pour aller plus vite encore."