Le gros week-end de Michaël Raimond et Athus en P1: "Déjà content avec une victoire dimanche soir"

Le programme de Rulles ? Un déplacement à Chantemelle samedi et la réception de Rulles le lendemain. "Et samedi soir, nous serons déforcés, commente le mentor athusien. Il nous manque nos deux jeunes de P2 qui sont intégrés au groupe, mais surtout Mehdi Araujo. Son absence était prévue de longue date. Je vous avoue que je ne m’attendais pas à voir Chantemelle carburer de la sorte en ce début de saison. Ils seront présents le lendemain face à Rulles, mais Mehdi, c’est une grosse perte. La défaite de Chantemelle la semaine dernière ? Cette équipe a perdu de très peu à Neufchâteau. Je remarque que les Gaumais marquent beaucoup. C’est une équipe qui est assez portée sur l’attaque. Chez elle, ce ne sera pas facile. D’autant plus que j’imagine que notre adversaire voudra se reprendre après sa première défaite."

"Rulles va se battre pour la première place avec Arlon"

Si Michaël Raimond espère secrètement réaliser un carton plein et compter deux victoires de plus dimanche soir, il ne cache pas qu’il serait déjà content avec un succès au terme du week-end. "Et ce sera déjà difficile à l’obtenir, assure l’intéressé. Le match que je préfère gagner ? Chantemelle. Cette équipe sera davantage un concurrent direct pour nous que Rulles, qui va se battre avec Arlon pour la première place."

Notons que Rulles joue également le samedi, à Habay. "Mais je ne suis pas certain que ce duel aura la même intensité que celui que nous disputerons à Chantemelle, analyse Michaël Raimond. Peur d’une fatigue physique ? Nous, nous sommes prêts à ce niveau. Et si on retire nos deux joueurs un peu plus vieux, la moyenne d’âge de notre équipe n’est guère supérieure à celle de Rulles. En confiance après le carton contre Libramont ? Oui, évidemment. Mais il faut justement oublier ce match. Les joueurs ne doivent pas se voir trop beaux. J’insisterai d’ailleurs là-dessus dans le vestiaire samedi. J’espère que les gars m’écouteront."