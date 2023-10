C’est clairement dû à un manque de joueurs. Chaque année, on fait signer trois ou quatre garçons et il y en a toujours deux ou trois qu’on ne voit jamais, finalement. Ce n’est pas mieux cette saison. Sanah n’est jamais venu et semble s’entraîner trois fois par semaine au Luxembourg. Deville a joué les deux premiers matches, puis n’est plus venu (il devrait être là ce soir). Romain Lambert devrait jouer son deuxième match. Mattis Poitoux a joué un match. Son frère Basile est encore en réflexion. Christopher Louvins voulait privilégier le foot en prairie. Nicolas Louvins a été blessé. Avec tout cela, cela devient compliqué.

Malgré cela, vous estimez quasiment à chaque match que vous méritez mieux. Vous le pensez ou vous appliquez la méthode Coué ?

Sans regarder les matches, on pourrait me considérer comme un "mytho". Pourtant, en analysant la physionomie des rencontres, plus d’une fois, on aurait pu revenir avec au moins un point. La semaine passée, on se déplace à cinq et je me retrouve entre les perches alors que je n’ai plus joué depuis trois ans. Et on ne perd que 9-7 face au troisième. Si j’avais la même équipe qu’il y a quatre, cinq ans, on pourrait jouer les deux premières places. Je ne comprends pas le manque de motivation des joueurs. Pourtant, ils doivent quand même prendre la peine d’aller chez le médecin pour s’affilier…

La série a déjà été plus forte ?

Oui, largement. Quand on voit le niveau des équipes que l’on a affrontées par le passé… On a déjà pris de belles casquettes. Je ne dis pas que le niveau n’est pas bon mais, entre le premier et le dernier, il n’y a pas une énorme différence.

En jouant avec le même noyau dur depuis des années, n’avez-vous pas négligé la relève ?

On a souvent joué avec les mêmes garçons en effet, les frères Louvins, Vandenbergh, Ninane et, l’an dernier, Diouf et Mancini. Mais on a toujours fait tourner les autres joueurs quand ceux-ci n’étaient pas disponibles et ils avaient du temps de jeu. Certains disent qu’ils sont là pour dépanner, mais ne sont jamais disponibles, sauf quand cela les arrange vraiment.

Est-ce que vous gardez confiance pour la suite de la compétition ?

Il n’y a encore rien de mal fait. L’an dernier, on avait aussi réalisé un 1 sur 8. On peut largement se sauver, mais quid pour la suite ? Je ne compte pas le nombre de messages que j’envoie pour avoir des joueurs le vendredi. C’est usant. La semaine passée, j’ai dit que si on ne trouvait pas plus de forces vives, c’était autant arrêter les frais. Le but sera d’abord de jouer les matches et de terminer la saison, donc d’éviter un forfait. Mais quid de l’avenir si on ne trouve pas des joueurs intéressants et intéressés ?