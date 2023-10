Christophe Houba (Sainte-Marie): "0% de chance que je quitte le club"

Le premier point de la saison "Ce n’est qu’un point, mais il fait un bien fou au moral. D’autant plus qu’au vu de la première période, on pensait à nouveau prendre une casquette tant notre prestation était exécrable. Fort heureusement, nous nous sommes réveillés au second acte. C’est une performance collective, staff compris."

La fête "L’après-match n’a pas été triste. On a quitté la buvette bien plus tard que nos adversaires. J’ai presque envie de dire “comme à l’accoutumée”, en ce sens que nous sommes avant tout une bande de copains et qu’on aime rester après un match ou un entraînement pour passer du temps ensemble, et ce indépendamment du résultat."

Son doublé en fin de match "C’est toujours un réel plaisir de faire trembler les filets, d’autant plus que les deux buts sont plutôt beaux avec notamment un coup franc direct. Ils rapportent un point dans les derniers instants, c’est notamment pour ce genre de moments qu’on joue au foot. J’ai mangé mon pain noir en termes de blessures, j’ai subi une déchirure des ligaments croisés la saison dernière. C’est gratifiant de revenir dans le parcours, même je ne suis pas encore à 100%."

Le brassard "C’est une fierté de pouvoir le porter et ce depuis 5 ans maintenant. C’est une marque de confiance de la part du coach, du club, mais également de l’équipe. Je ne suis peut-être pas celui qui va haranguer les équipiers à la mi-temps, mais celui qui va se donner à fond pour le club, qui viendra servir aux buvettes et tracer les terrains, celui qui sera à l’écoute."

"Pas à notre place" "Quoi qu’en dise le classement, nous avons un noyau très qualitatif, avec des individualités intéressantes dans chaque ligne. Physiquement, nous ne sommes pas mal non plus. L’arrivée de certains joueurs couplée à celle de notre coach, qui réalise de l’excellent travail, me fait dire que nous ne sommes pas à notre place. Nous manquons toutefois de constance dans nos rencontres. Ce dimanche en est l’exemple parfait, avec un premier acte médiocre, et un deuxième très bon. Mais, quoi qu’il en soit, la mentalité et la motivation restent au beau fixe. Nous pouvons également compter sur de nombreux supporters qui nous suivent chaque semaine."

Sa fidélité "J’ai eu des offres en P3 et en P2. Maintenant, Sainte-Marie m’apporte tout ce que je recherche dans un club, à savoir du temps de jeu et de la confiance. De surcroît, mes coéquipiers sont devenus des amis. Il y a 0% de chance que je change de club."

Ses favoris "Je pense à Libramont B ou Saint-Pierre. Bertrix était dans mon top 3 en début de saison, mais cale un peu dans les sommets."