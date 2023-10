Arnaud Ponsard: juge-arbitre, mais pas militaire

Arnaud Ponsard, d’où vous vient cette passion pour l’organisation des tournois ?

J’ai débuté ma carrière professionnelle dans le tennis à 20 ans à Esch-sur-Alzette. J’y suis resté trente ans en cumulant les organisations sportives et l’enseignement du tennis. En débarquant à Garisart après ces trente années eschoises, il était logique de continuer dans la même voie.

Garisart est un organisateur important de tournois. Sans compter les interclubs, huit tournois sont prévus chaque année. Est-ce vous qui les gérez tous ?

Non, je gère cinq des six tournois nationaux. Les juges-arbitres des tournois internationaux, l’Arlon Open et l’ITF Junior, sont désignés par la Fédération Internationale. Ils doivent avoir un diplôme reconnu à ce niveau.

Quelle est votre philosophie du juge-arbitrage ?

Au risque de choquer certains de mes collègues qui ont une vision plus militaire que moi, j’estime que le juge-arbitre doit être au service des joueurs. J’essaie de tout faire pour qu’ils puissent jouer dans les meilleures conditions. Je fais tout mon possible pour les satisfaire, notamment au niveau de leur programmation, pour autant que cela ne mette pas en péril l’intérêt global du tournoi. À Garisart, ils bénéficient d’installations exceptionnelles. Je veille à ce qu’il y ait peu de retard et à les accueillir à la table avec empathie et bienveillance. Cette année, nous faisons un effort pour l’amélioration des lots qui récompenseront les lauréats.

Y a-t-il parfois des difficultés que vous ne pouvez pas maîtriser ?

Au contraire de la plupart des autres sports où la durée de la rencontre est bien définie, un match de tennis qui se termine par un 6/0 6/0 dure moins d’une heure, échauffement compris. Par contre, il n’est pas rare qu’un match équilibré dure plus de trois heures. Cela ne facilite pas la programmation. Un jour, un match de dames, programmé à 21 h, a débuté à 23h et s’est terminé à 2h du matin. Je croyais que ces joueuses seraient fâchées sur moi, mais non, elles continuent à se réinscrire à chaque tournoi. Ma plus grande récompense, c’est de voir les joueurs, satisfaits de l’organisation, revenir d’un tournoi à l’autre.