Pierre Geubel (BCCA Neufchâteau): "Cela va faire du bien de se relâcher un peu"

"Je m’attendais à un match quand même compliqué, déclare Pierre Geubel. Les gars de Kontich sont venus avec le couteau entre les dents. Ils n’avaient rien à perdre et ils voulaient accrocher leur première victoire. On gagne quand même de 16 points. C’est vrai qu’on ne fait pas un bon match, mais on a la victoire, c’est le principal. "

Les Ardennais auraient dû creuser davantage l’écart, encore en fin de match, mais ils ont énormément raté. "On a continué à jouer, parce qu’il est important de penser à l’average, si Kontich se retrouve avec nous au 2e tour. Et puis, pour nous, mentalement, ça fait du bien aussi."

Sur le banc, Pierre Geubel a eu une altercation avec son coach Marc Hawley, après un changement. "C’est juste un peu de frustration, explique-t-il. Je ne lui en voulais pas. Il m’a fait une remarque quand je suis sorti et on n’avait juste pas le même avis sur la question. Il n’y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas le premier avec qui cela arrive et je ne serai pas le dernier. Cela arrive dans toute équipe. "

L’essentiel, c’est évidemment d’avoir renoué avec la victoire. Ce qui permet au BCCA de rester dans le bon wagon. "C’est important, oui, enchaîne l’ailier chestrolais. On reste dans le milieu de classement. Les deux premières places, je pense que ce sera pour Comblain et sans doute Lommel. Pour le reste, toutes les équipes ont plus ou moins le même niveau. Mais si on veut terminer dans le Top 4, il faudra gagner à l’extérieur. L’an dernier, on n’a pas su le faire suffisamment. Là, on a déjà gagné à Limburg. Je pense qu’il faudra encore en gagner deux (en déplacement). "

"Trop vite dépassé"

Neufchâteau va devoir élever son niveau de jeu. "Derrière, on doit défendre de manière plus dure, estime Pierre Geubel. Et devant, on doit retrouver notre collectif et notre jeu rapide en contre-attaque, qu’on a du mal à développer pour l’instant. Offensivement, on a des difficultés à faire bouger la balle et à trouver des solutions sur jeu placé. Dans la série, on nous connaît à présent, mais c’est à nous à nous adapter et à nous renouveler. Peut-être en jouant de manière un peu différente ou plus vite. Je trouve aussi qu’on a tendance à garder un peu trop la balle."

Défensivement, l’équipe n’est pas au mieux non plus. "On est trop vite dépassé en un contre un, lâche Pierre Geubel. On demande trop facilement de l’aide ou on va trop vite aider et cela crée un décalage. Il faut de la communication et plus d’intensité et d’envie défensive. Il faut aussi prendre en compte qu’on a perdu Alexis (Pierre) et Simon (Hissette), qui effectuaient du travail de l’ombre. "

Au moins, cette semaine est plus relax pour les Chestrolais, qui défieront Malines (D1), vendredi, en Coupe de Belgique. "C’est toujours sympa de jouer ce genre de match. Il n’y a pas de pression. Je pense que ça va faire du bien au groupe, de se relâcher un peu. Et de pouvoir jouer de manière plus libérée. C’est le bon moment pour une petite coupure en championnat. Tout le monde va prendre du plaisir. "