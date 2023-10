Dans un premier temps, oui, j’ai été surpris, car je n’ai pas reçu d’appel ou de mail pour m’avertir de ce changement. C’est un membre du club qui a prévenu Jean-Marc Raiwet au moment de composer les équipes pour le dernier match de championnat que j’étais désormais classé C6 et que je ne pouvais dès lors plus être aligné dans la même équipe que lors des deux premières journées.

Vous avez repris cette saison après une longue période d’inactivité. Quel a été votre parcours avant cette reprise ?

J’ai débuté vers l’âge de 7 ans à Aye, qui est le club de ma famille. Louis Lobet est mon oncle. De 14 à 16 ans, j’ai évolué à Melreux, où j’ai rejoint mon ami d’enfance Loïc Leboutte ainsi que Jean-François Lennertz. J’ai arrêté à l’âge de 16 ans en étant classé C6. J’ai repris après vingt ans d’arrêt.

Vous participez régulièrement à des tournois ou masters, notamment en province de Namur. Ce sont ces compétitions qui vous ont permis de gravir aussi vite les échelons ?

Oui. J’ai participé à cinq tournois et en ai remporté deux. J’ai déjà joué l’équivalent d’une demi-saison et c’est la raison pour laquelle le comité provincial a pris la décision de me faire monter C6 dès maintenant. J’ai notamment affronté Joël Giboux, le responsable interclubs provincial, qui a constaté que je n’avais pas le niveau de jeu d’un D6. Depuis août, je joue environ cinq jours sur sept. J’ai vraiment retrouvé le plaisir de jouer et j’attends les entraînements avec impatience.

Vous êtes donc le cousin de Victor et Boris Lobet. Sont-ils à l’origine de votre retour au ping à Aye ?

En fin de saison dernière, Boris m’a proposé de venir jouer avec lui à Marloie. J’ai rapidement compris que je voulais recommencer à jouer. Comme il a signé à Aye, je suis revenu dans mon premier club.

Quel est selon vous votre point fort et dans quel domaine pouvez-vous encore progresser ?

Je dirais que j’ai un jeu complet et j’ai plus d’intelligence de jeu aujourd’hui qu’à l’époque. J’aimerais toutefois être plus athlétique et régulier dans mes prestations.

Avez-vous encore des objectifs à atteindre pour la saison en cours ?

Juste prendre du plaisir. Je ne me mets aucune pression. Si je dois encore gagner un classement en fin de saison, tant mieux. J’ai principalement envie de jouer en P3 avec mon cousin Rudy Lobet.

Je préfère jouer des séries C, le jeu me convient mieux.

Dans la vie de tous les jours, qui est Maxime Garcia-Fernandez ?

Je suis technicien artistique, je participe notamment au tournage de films. Dans le milieu du cinéma, on travaille rarement le samedi. Cela m’arrange bien (rires).