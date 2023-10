Loïc Pirotte (Saint-Hubert) se réjouit d’affronter Alexis Pierre

Deuxième défaite d’affilée contre une équipe du top, pour les Borquins, qui avaient entamé le championnat par quatre victoires consécutives. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. "On est en train d’atteindre la place qu’on doit avoir, estime Loïc Pirotte. On a assuré lors des matches qu’il fallait en début de saison. Et là, contre des équipes de tête, on parvient à les accrocher, mais il manque encore quelque chose pour passer au-dessus. Il y a trois ans, quand on affrontait ce genre d’adversaire, on était ridicule. C’est la preuve que l’équipe grandit. "

Dans l’équipe, s’il y en a bien un qui a grandi depuis un an, c’est Loïc Pirotte. "Déjà en fin de saison dernière, j’ai commencé à disputer de bons matches en régionale, poursuit le meneur borquin. Et le parcours en play-off, avec l’équipe B, en P1, cela m’a fait passer un cap. J’ai pris davantage confiance et je me sens plus à l’aise sur le terrain à présent. Je suis un meneur de régionale, et plus un meneur de P1 qui joue en régionale. Je trouve que je suis plus régulier qu’avant. J’arrive plus ou moins chaque week-end à apporter quelque chose à la création et au scoring. Je suis plus capable de faire la différence. Je le sens dans mon jeu."

Dimanche, c’est à Musson, lors de l’unique derby luxembourgeois de la série, que Saint-Hubert tâchera de renouer avec la victoire. Mais ce ne sera pas évident, face à des Mussonnais qui ont remporté leurs trois premiers matches à la maison et qui sont en pleine confiance dans leurs installations. "Ce n’est jamais facile de gagner là-bas, acquiesce Loïc Pirotte. Ils sont très forts à domicile. En P1, cela ne m’est arrivé qu’une fois de gagner à Musson. Et je suis surpris de leurs derniers résultats en déplacement, que je trouve bons. Il leur manque juste la victoire, mais elle va arriver…"

"L’un des plus gros défis de ma saison"

Il y aura le match Pirotte – Pierre à la distribution et cela promet. "C’est un match que j’attends avec impatience, avoue le jeune meneur. Je n’ai pas la chance de jouer contre un aussi bon joueur chaque week-end. Il y a quelques mois encore, Alexis Pierre jouait en D2 à Neufchâteau, au top niveau. Jouer contre lui, ça va être l’un des plus gros défis de ma saison. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa défense, physique, et le contrôle qu’il a sur son équipe. Il va falloir être prêt. On va devoir être solide et jouer en équipe, comme on est capable. Parce que si on n’est pas uni, on va passer une sale après-midi là-bas."