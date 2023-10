Il y un an, Michaël Louche était victime d'un arrêt cardiaque: "Le chemin est plus long que prévu pour revenir"

L’occasion de faire le point avec le sympathique joueur de Melreux. "Je ne vais pas aussi bien que je l’espérais, dit-il d’emblée. J’ai fait ma rééducation cardiaque, je continue de faire des séances de sport plusieurs fois par semaine mais je me rends compte que le chemin va encore être long. Sur des efforts réguliers, j’ai bien évolué mais lorsque je fais monter mon rythme cardiaque, je me sens rapidement mal et malheureusement, c’est un peu le propre du tennis de table. Un examen récent chez le cardiologue suite à des sensations désagréables dans la cage thoracique a révélé que mon cœur ne battait pas normalement."

Michaël Louche doit y ajouter un souci de thyroïde et attend de trouver le traitement le plus adapté à la situation. Qui plus est, il a été victime d’un sérieux accident de la route.

"La perspective de retrouver mon équipe, de leur apporter mon soutien me motive effectivement pour les séances de condition physique que je dois faire, mais à ce stade, je voudrais déjà pouvoir revenir à un niveau de vie normal. Pouvoir faire plus facilement ce que j’ai à faire à la maison, profiter d’une balade avec ma compagne, c’est encore très compliqué aujourd’hui, poursuit le joueur. Je n’ai jamais aimé faire les choses à moitié, alors me contenter du peu que je sais faire actuellement est difficile à gérer émotionnellement. Ne pas être capable de jouer à un niveau acceptable me donne la sensation d’être un boulet. Je me mets la pression seul, personne ne me reproche quoi que ce soit à Melreux, un club hyperfamilial. Ma compagne est également d’un grand soutien et j’ai la chance de pouvoir compter sur elle."

Aujourd’hui, Michaël Louche garde des séquelles avec des douleurs dorsales quasi permanentes, mais supportables. Il a donc rejoué à deux reprises cette saison "mais mon cœur a du mal lorsque je l’excite et en D3, c’est compliqué de jouer sans faire trop d’effort. On m’a déconseillé de rejouer maintenant, donc je ne le ferai pas tant que le problème n’est pas identifié et réglé."

Melreux dispose d’un noyau assez large pour compenser cette absence, mais Michaël Louche est prêt à dépanner si besoin.

Concernant le volet sportif et les chances de maintien: "Je ne connais pas bien la division mais il y a beaucoup d’équipes de niveau équivalent. Avec deux moteurs comme Florian Gathy et mon cousin Jean-Philippe Houziaux, on s’en sortira si les troisième et quatrième joueurs parviennent à évoluer à un bon niveau. Le maintien est envisageable", conclut Michaël Louche.