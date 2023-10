Non, mais cela faisait longtemps. J’ai des problèmes de genou. Je me suis fait opérer quatre fois depuis que j’ai 17 ans. Je n’ai plus de cartilage et j’ai de l’arthrose. C’est donc compliqué pour moi d’être à 100%.

Vous êtes à sept buts en six matchs disputés. Avez-vous un objectif en termes de nombre de buts pour ce championnat ?

Non. Mon objectif est de réussir à enchaîner les matchs sans me blesser. Je touche du bois car j’y arrive pour le moment. Je n’ai pas d’objectif chiffré. Le but est de marquer le plus possible afin de permettre à Fouches d’être le plus haut possible.

Jean-Claude Mayon a succédé à Fabien Mertz sur le banc durant l’été. Qu’est-ce qu’il a changé ?

Fabien Mertz est toujours là comme joueur et vice-président. Il a assuré l’intérim la saison dernière, mais ce n’était pas sa vocation d’entraîner pour le moment. Jean Claude est un des tops entraîneurs dans la région. Il apporte son expérience de coach et plus de rigueur. C’est un peu ce qui nous manquait. Il est aussi suivi par les jeunes.

Vous êtes passés de la série B à la série A. Quelles différences avez-vous relevé ?

La B est plus physique et puis les déplacements sont plus longs. L’accueil sur place n’est pas toujours facile. Le niveau technique est plus élevé en A.

Vous êtes actuellement huitième avec onze points sur 24. Êtes-vous satisfait de ce bilan ?

Non, ce n’est pas assez. Ce n’est pas une excuse mais on a eu beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de travail à rattraper de la saison dernière notamment physiquement. La mentalité arrive. On est dans une bonne période. On doit remonter dans le top 5.

En avant-saison, votre entraîneur avait parlé du tour final comme objectif. Est-ce que cela vous semble jouable ?

Oui, ce n’est pas impossible. On n’est pas largués, on est à sept points de la troisième place. Deux victoires et on remonte. Pour les équipes techniques de la A, ce sera compliqué de venir jouer en hiver chez nous. On devrait pouvoir gagner des points grâce à cela.

Vous recevez Messancy B dimanche qui était annoncé comme l’un des favoris. Craignez-vous ce match ?

C’est un grand mot de dire qu’on le craint. Je suis sûr qu’on peut faire quelque chose car on est dans une bonne passe avec une bonne mentalité. C’est clair qu’ils sont au dessus footballistiquement et physiquement. On a perdu 4-0 contre Arlon, le leader, mais pour moi c’est Aubange la meilleure équipe qu’on a rencontrée.