Stany Bock (Mageret): "Marquer le but de la victoire en toute fin de match, c'est presque comme si tu fêtais un titre"

On sait que ce sont les derniers instants. On hérite d’un coup franc excentré à 30 mètres du goal et on pousse au maximum pour tenter le tout pour le tout. On n’a plus rien à perdre dans ce match. On veut la victoire, un point serait une déception. Christophe Mahy (alias Pof) se charge de le botter. Il le donne de manière tendue au deuxième poteau, où j’ai pu venir couper la trajectoire pour tromper le gardien (qui faisait un super match jusque-là). C’était un super moment que l’on a pu fêter aussi bien avec les gars qu’avec le public venu nous supporter. Quand tu marques dans les derniers instants et que tu permets à ton équipe de gagner le match (le premier de la saison), c’est presque comme si tu fêtais un titre.

Qu’est-ce qui a manqué lors des derniers matches pour s’offrir ce premier succès ?

On manque généralement d’efficacité en zone de conclusion et de justesse dans les dernières passes. C’était encore le cas dimanche, mais notre adversaire du jour n’en a pas profité, contrairement à nos adversaires précédents qui ne s’en sont pas privés. C’est un vrai point d’amélioration à travailler.

Le groupe est-il plus faible que celui de l’an dernier ? Des joueurs n’ont pas été remplacés ?

Je ne pense pas que le groupe soit plus faible cette saison. Nous avons perdu en expérience, certes, mais les qualités sont toujours là. La preuve, nous avons fait une belle campagne en Coupe. Mais la grosse différence, c’est que nous avons perdu la chance que nous avions la saison passée. Il faut continuer à la provoquer et je suis convaincu qu’on s’en sortira.

L’attaque n’a pas été très percutante. Manque-t-il un vrai buteur ?

Nous avons fait les transferts (Alexandre Mahy et Nicolas Putz) pour combler le départ de Cyril Degives, parti à Bastogne, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment eu l’opportunité de les mettre en action pour cause de blessures. Et ça se ressent aussi bien sur le terrain que dans les stats. On espère pouvoir compter sur eux au plus vite pour relancer la machine.

Quel regard portez-vous sur cette série ? On a l’impression que la colonne de droite est moins forte que l’an dernier. Votre avis ?

C’est une série compliquée, où l’on retrouve autant de belles qualités techniques que physiques. J’ai cette impression que tout le monde peut battre tout le monde. Ce qui fera la différence, à mon avis, c’est la régularité. Il faudra donc compter sur tout le monde jusqu’au bout.

Il peut y avoir des surprises chaque semaine. Est-ce que cela peut être un avantage pour s’en sortir ?

Oui et Heyd en est l’exemple parfait. Avec une victoire contre Gouvy, qui pourrait gagner la première tranche ce week-end, et où Bastogne s’est cassé les dents ce week-end. Vu notre situation actuelle, ce serait bien qu’il n’y ait pas trop de surprises.

Personnellement, comment jugez-vous votre niveau actuel ?

J’ai déjà été plus en forme. Je ne fais pas un début de saison du tonnerre, mais je continue à me battre pour le collectif et pour le club, qui mérite plus qu’un 3/24. Je donnerai tout jusqu’à la fin de cette saison après laquelle je prendrai un peu de recul pour me consacrer à ma famille et à mon gamin.