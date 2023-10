Grosse déception, oui. On aurait dû gagner, même si on n’a pas eu énormément d’occasions, mais le match nul n’est pas scandaleux non plus. Les gars de Chaumont méritent par rapport à ce qu’ils ont montré, leur envie, leur état d’esprit. Nous, on n’a pas mis tous les ingrédients qu’il fallait pour gagner ce match.

La rentrée aux vestiaires a été chahutée entre vous ?

Il y a eu une prise de tête verbale entre deux joueurs, deux défenseurs. Je n’ai pas vu la scène, j’étais déjà rentré dans le vestiaire, mais on m’a raconté. C’est de la frustration par rapport au match. Ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement là, ça s’est passé en public. Cela montre aussi que les gars ont envie de gagner. Ce sont des compétiteurs. En tout cas, Ils ont mis ça au clair par après. À présent, c’est derrière nous.

Et sur le terrain, que s’est-il passé ?

Je ne pense pas qu’on a pris Chaumont de haut. Et le terrain était bon. On n’a pas d’excuse. Il nous a manqué un peu de tout. De l’envie, de la régularité, de l’intensité, de la cohésion. Pourtant, on travaille très bien en semaine et on est toujours très nombreux.

Les attaquants ne sont pas bien servis ?

Sur ce match, ils n’ont pas eu beaucoup de ballons, c’est vrai. On n’a pas posé le jeu comme on fait d’habitude, ni trouvé les bons relais. Mais ils n’ont pas bien exploité non plus les quelques ballons qu’ils ont eus. Maintenant, je comprends que pour un attaquant, c’est difficile de faire la différence quand on a très peu de ballons.

Vous étiez sur le banc, vous vous y attendiez ?

Non, je ne m’y attendais pas. Je l’ai appris juste avant le match, quand l’entraîneur a donné le onze de départ. En plus, on avait gagné la semaine précédente. Ce sont les choix du coach. Il faut être prêt à tout. On sait qu’il y a beaucoup de qualités dans le noyau. Je ne dirais pas que j’étais fâché, mais frustré. Les premières minutes, ce n’est jamais agréable. Aucun joueur n’aime se retrouver sur le banc. Après, on accepte. Le but, c’est d’aider l’équipe à montrer un autre visage et à repartir avec les trois points.

Le coach a déclaré que les joueurs du banc ont apporté un plus. Vous êtes monté au jeu à la 64’, vous confirmez ?

Je trouve qu’avec Bryan (Guzman), on a fait une bonne entrée, oui. On a réussi à donner beaucoup plus de passes et il y a eu plus de jeu dans le milieu de terrain. C’est à partir de ce moment-là qu’on s’est créé les plus grosses occasions. En même temps, Chaumont a commencé à reculer et à laisser plus d’espace.

On pensait Messancy relancé après le carton réalisé (7-2) contre Érezée. Mais ce n’est pas le cas…

Non, ce n’est pas le cas. On a des difficultés à enchaîner. Et encore plus en déplacement. On voulait gagner les trois matches après la défaite à Arlon (Erezée, Chaumont et Houffalize) et réaliser un 9/9 avant d’aller à Oppagne.

Le bilan récent, c’est 10 points perdus sur 15…

C’est énorme. Les adversaires étaient de qualité. Mais en dehors du match à Sart, je pense qu’on aurait dû gagner les autres. Ce sont des petits faits de match, mais importants, qui ont fait la différence à chaque fois. On a clairement raté le coche. Tous ces points qu’on laisse passer, ça va se payer à la fin, quand on va faire les comptes. On a la chance que tout le monde peut battre tout le monde dans la série. La vérité d’une semaine n’est jamais celle de la semaine d’après. Mais là, on a déjà utilisé nos jokers.

Samedi, donc, pas droit à l’erreur face à Houffalize ?

Là, vraiment pas, devant notre public. D’autant que le club met les joueurs dans les meilleures conditions. C’est à nous à lui rendre par les résultats, l’état d’esprit sur le terrain et la manière.