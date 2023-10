Le challenge namurois, c’est pour le fun. Je ne participerai certainement pas à toutes les manches, même si j’y prends beaucoup de plaisir. Au Bensberg, le niveau est bien plus élevé, avec des adversaires issus du VTT, pas mal de spécialistes flamands également. Je pense surtout qu’il s’agit d’une bonne école pour développer sa technique, sa puissance, son agilité aussi.

Comptez-vous aller vous tester une fois ou l’autre en Flandres ou resterez-vous cantonné aux challenges wallons ?

Je me suis mis un objectif en tête, mais je ne sais pas du tout si je l’atteindrai. J’aimerais participer à une manche du superprestige. J’ai coché le rendez-vous de Middelkerke (NDLR: 10 février 2024). D’ici là, pour obtenir mon sésame, il faudra sans doute disputer l’un ou l’autre cyclo-cross là-bas. Ne fût-ce que pour me tester face aux ténors de la discipline chez les juniors.

Vous évoquez déjà l’année prochaine. Cette année 2024 pourrait être déterminante pour votre avenir. Vous allez terminer vos études secondaires. Vivre également votre dernière campagne chez les juniors…

Je n’ai qu’une priorité. Je veux devenir pro. En conséquence, je veux tout donner pour y parvenir. Je sais que cela passera par un maximum de victoires et de sélections pour les épreuves majeures du calendrier.

Deux Tops 10 UCI

Vous restez fidèle à vos couleurs du Chevigny ou plutôt de Crabbe Dstny, où année après année, les places sont de plus en plus difficiles à conquérir pour les provinciaux compte tenu du recrutement dans le Nord et même ailleurs…

C’est à moi de démontrer que j’ai ma place dans ces sélections. Pour ma première année, j’ai tout de même réussi deux Tops 10 dans des épreuves UCI et j’ai surtout ouvert mon compteur sur la route avec ma victoire à Walhain.

Vous ne le direz pas, mais vous êtes d’abord un élève brillant. Qu’envisagez-vous l’été prochain, au terme de votre rhéto ?

Je pense d’abord à mon voyage de rhéto. Il est prévu en février (rires). J’en profiterai pour faire une première coupure dans mon entraînement. Pour la suite, si tout se déroule comme prévu, je prendrai une année sabbatique. Je suivrai peut-être des cours du soir pour rester dans le mouvement, mais j’espère tenter ma chance en me consacrant exclusivement au vélo.