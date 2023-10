"C’est mérité pour eux, lance le coach arlonais Julien Basse. Les Rullots ont mené dès le début et ils ont bien géré les deux ou trois fois où on est passé devant. Leur défense de zone nous a embêtés pendant tout le match et on a eu moins de réussite que d’habitude aux tirs et aux lancers francs. On a oublié de jouer sur nos pivots, ce qui était la consigne principale. Et derrière, on n’a pas été assez agressif, surtout en première mi-temps."

Si certains le pensaient, il n’y aura donc pas de cavalier seul d’Arlon pour le gain de la première place et l’avantage du terrain en play-off. "Je pense que cette défaite arrive au bon moment, pour remettre les pieds sur terre dans l’équipe, ajoute Julien Basse. Si on avait battu Rulles, certains de mes joueurs auraient pu se sentir intouchables. Là, on doit travailler pour repartir du bon pied."

Quant aux Rullots, ils ont fait bonne impression. "J’ai bien aimé les Rullots, oui, acquiesce le coach arlonais. Ils sont agressifs tout le temps et ils courent partout. C’est un jeu propre et rapide. Pour moi, Rulles, c’est une équipe qu’on reverra en play-off et même en régionale dans peu de temps. Mais pas au terme de cette saison, puisque c’est notre objectif…"

Du côté rullot, Mathieu Fivet est, on le comprend, satisfait. "On a joué sans pression et on a bien cadenassé la raquette, se félicite-t-il. C’était le plan de match. Il fallait empêcher Vukovic et Mbaye de dominer à l’intérieur. Ça a été réussi. Avec notamment Justin Mignon et Basile Thomas. Lui, il a tout bien fait, il a joué juste. Basile, c’est un joueur qui a un gros QI basket pour son âge et il l’a montré. Et on a aussi retrouvé un peu d’efficacité en attaque. Les 70 points contre Arlon, il faut les mettre."

Rulles a su saisir sa chance. "On a bien vu que ce n’était pas l’Arlon habituel, note Mathieu Fivet. Par exemple, Mathys Van Hamme, que j’adore. Pour moi, c’est le plus beau joueur de P1 à regarder et il sait tout faire. Mais là, il est passé à côté de son match. Il est jeune, ça arrive, c’est normal. Je pense que c’est un accident pour Arlon, mais nous l’avons provoqué. Je suis fier de mes joueurs, mais il ne faut pas se voir trop beau trop vite. D’autant que ce prochain week-end, on va à Habay et à Athus. "

On se réjouit déjà des retrouvailles entre Arlonais et Rullots en quarts de finale de la coupe, au mois de décembre.