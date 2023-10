Aurélien Résibois revient sur le devant de la scène à Saint-Léger

Aurélien Résibois, comment expliquez-vous ce retour en P2 ?

J’étais revenu à Saint-Léger il y a trois ans en étant clair. C’était pour donner un coup de main si nécessaire. Avec mes obligations professionnelles, familiales avec mes deux garçons de 4 ans et 1,5 an et mon engagement avec Virton, je ne m’en sortais plus. Mario Mendoza m’a demandé de lui donner un coup de main pour relancer une équipe qui avait le moral dans les chaussettes. Je sens que je retrouve progressivement le rythme, je suis motivé par ce challenge qu’est le maintien des Canaris en P2. Samedi à Aubange, j’ai tenu 83 minutes, c’est de mieux en mieux.

Vous connaissez bien Jean-Claude Noël, qui a été votre entraîneur à Bleid et à Saint-Léger. Que s’est-il passé pour qu’on en arrive à un limogeage aussi tôt dans la saison ?

J’apprécie Jean-Claude. Jouant en réserve, je n’étais pas aux premières loges pour apprécier la situation. Mais je sentais bien qu’il y avait des divergences de vue entre l’entraîneur et les dirigeants. Les ambitions de Jean-Claude pour renforcer le noyau ne correspondaient pas avec les moyens limités du club. On a senti qu’il y avait une forme de rupture. Jean-Claude était lassé de la situation et cela se ressentait au niveau de l’équipe, qui avait tendance à lâcher prise. L’arrivée de Mario Mendoza a provoqué le fameux choc psychologique. Cela s’est ressenti de manière flagrante lors des quatre derniers matches et aussi dans l’ambiance de travail aux entraînements. Le bilan est incontestablement meilleur dans les résultats comme dans la manière. Une victoire, un nul à Jamoigne alors que nous avions les cartes en main, un bon nul à Aubange et une défaite contre Martelange, avec un arbitrage comme j’en ai rarement vu en trente ans de carrière.

Comment voyez-vous la suite de la saison ?

Maintenant que les frustrations sont évacuées, je suis persuadé que Saint-Léger a les moyens de se sauver. Mais le chemin est encore long. En haut, ce sera une bagarre entre Assenois et Bleid. Pour le maintien, il y a sept ou huit équipes qui peuvent être concernées. À l’exception de Freylange, tout le monde peut battre tout le monde. À nous de poursuivre la bonne spirale de nos derniers matches.