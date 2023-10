Arthur Poncelet se confie sur le mauvais départ de Paliseul: "Il faudra gagner un match sur deux"

Avec 27 buts pris en huit matches, Paliseul, qui a toujours encaissé au moins deux roses, a évidemment des problèmes défensifs. "À partir du moment où tu encaisses autant, il faudrait que tu plantes trois buts à chaque match. Des équipes capables de faire cela, je n’en connais pas beaucoup, dit Arthur Poncelet. Et en plus, nous ne pouvons pas dire que nous avons une attaque vraiment prolifique. Enfin, c’est souvent lié. Les équipes qui encaissent beaucoup sont rarement celles qui marquent toutes les vingt minutes. Nous allons devoir régler ce souci. Encore dimanche à Corbion, après six minutes, nous étions déjà menés 2-0. C’est compliqué de réaliser des résultats dans des situations pareilles."

Arthur Poncelet le sait, Paliseul va devoir se réveiller rapidement. "Il reste 18 matches. Je pars du principe qu’il faudra trente points pour se sauver. Nous devons donc gagner un match sur deux, calcule l’ancien joueur de Libramont. Il faudra battre Carlsbourg dimanche, mais nous devrons en gagner d’autres."

Il ne s’entraîne jamais

En milieu de semaine dernière, Paliseul a remercié son coach, Rudy Yans. "Quand les résultats ne suivent pas, c’est souvent l’entraîneur qui trinque. Et à tous les niveaux du football. Maintenant, est-ce toujours une bonne chose, je n’en suis pas persuadé, avoue Arthur Poncelet. Moi, je me suis toujours bien entendu avec les coaches donc humainement, c’est toujours une décision compliquée. Mais je peux aussi comprendre le club qui souhaite réagir directement. Mais bon, en un an, Paliseul a déjà usé quatre entraîneurs. Alors, nous avons des circonstances atténuantes, mais cela fait beaucoup. Et c’est aux joueurs à se regarder dans une glace."

S’il devait prendre du recul cette saison, Arthur Poncelet enchaîne les titularisations. "J’avais dit que je restais à disposition pour aider quand l’équipe avait besoin. Mais il semble que ce soit récurrent, sourit le citoyen de… Wépion. Je prends toujours du plaisir à jouer le week-end. La semaine ? Je ne m’entraîne pas. Avec les déplacements, la vie de famille et la vie professionnelle, c’est n’est juste pas possible."