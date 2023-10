Pour Maxime Lambert, malgré le bilan, Marloie n’est "pas en crise"

Soudé, le groupe marlovanais l’est. "Ce n’est pas la crise à Marloie, assure Maxime Lambert. Nous bossons comme des chiens, dans des conditions compliquées à Hargimont. Bon, maintenant, si nous sommes battus à Gouvy, je pense que nous pourrons commencer à parler de crise, mais ce n’est pas le cas. Le positif amène le positif. Et à un moment donné, le ballon va tourner, ce n’est pas possible autrement. Mais il faut que cela arrive vite. Et si possible dès dimanche à Gouvy."

Arrivé de Rochefort cet été, Maxime Lambert ne s’attendait évidemment pas à un tel début de saison. "Après notre parcours en Coupe, je pense que personne ne s’attendait à nous voir avec un bilan pareil à ce moment de la saison, indique le médian offensif des Marlovanais. Tout se passait bien. Et puis la poisse est arrivée. Mais quand rien ne va, rien va. Mon avis sur Habay ? On pouvait s’attendre à mieux, mais je sais que beaucoup de titulaires étaient absents. Pour moi, Huy était un peu plus fort qu’eux. Mais Habay ne va rien lâcher et je souhaite le titre à cette équipe."

Blessé en début de saison, Maxime Lambert est en train de monter en puissance au fil des matches. Samedi face à Habay, l’ancien joueur de Givry a été bon, tout en sachant qu’il peut encore faire mieux. "Malgré les résultats, je me sens très bien à Marloie. Je pense que cela se voit sur le terrain, confie-t-il. Je touche beaucoup de ballons et je prends du plaisir en jouant. Toucher du ballon, c’est ce que je veux. Ici, en jouant juste derrière Mathéo, je me sens bien. Je pense que nous sommes un peu complémentaires et c’est ce qui fait notre force. Même avec des gars comme Poncelet et Reyter sur le dos dans les duels, nous avons su amener le danger."