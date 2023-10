Dans le feu de l’action, je pense à mes joueurs et je me dis, "les pauvres gars !". Ils avaient tout donné et je pensais que cette carte rouge allait leur couper les jambes. J’ai décidé de passer à trois derrière, malgré tout. Et là, j’ai vu mes joueurs se rebiffer, trouver leur second souffle. Les corners s’accumulaient et j’ai fini par me dire: "On va le faire !"

Vous ne vous contentez pas d’égaliser à la 91’, vous allez chercher la victoire à la 93’…

Quand on égalise, Nico (Prévot) me regarde et me demande: "On fait quoi ?" Avec un point, on avait la tranche. Mais je lui ai répondu: "On ne change rien, on continue". Puis notre Américain (NDLR, Binate) réalise un exploit et va planter le 1-2. Son crochet et sa frappe sont magnifiques, mais moi, ce que je retiens en premier lieu, c’est le duel gagné par Wilkin à mi-terrain. Sans son pressing, le solo de Binate n’existe pas.

C’est la troisième fois déjà qu’Harre-Manhay émerge dans les arrêts de jeu et, à Arlon, vous avez un peu de réussite sur le premier but. Harre-Manhay a la baraka pour le moment ou il récolte simplement ce qu’il mérite ?

Je ne sais pas si on peut encore parler de chance quand cela se produit trois fois en huit matchs. Bien sûr qu’il y a une part de réussite dans le foot, mais elle se provoque. À 1-0, à dix, mes gars auraient pu être abattus, baisser les bras. Mais ces corners, ce n’est pas Arlon qui nous les a donnés, c’est nous qui sommes allés les chercher. On ne conclut pas avec Dame chance sans faire le premier pas.

Sur les quinze joueurs inscrits sur la feuille de match à Arlon, il y avait dix joueurs arrivés cet été. Pourtant, ce qui saute aux yeux quand on regarde votre équipe jouer, c’est son état d’esprit. Cette ferveur s’explique par l’accumulation de victoires ou c’est la griffe de Ludovic Lejeune ?

Ceux qui me connaissent savent que le plus important pour moi, c’est l’esprit de camaraderie. Sans cela, on ne va nulle part. Des garçons qui ne sont pas bien dans leurs baskets ne jouent pas à leur meilleur niveau. Je dis chaque fois à mes joueurs, en début de saison, qu’on forme une famille pendant un an. Dans une famille, on peut se fâcher, on peut ne pas être d’accord, mais on ne lave pas son linge sale en public. Je n’allumerai jamais un joueur dans la presse, par exemple.

Cela, c’est la base. En deux, il y a le travail. À la reprise, j’ai programmé trois entraînements par semaine les quinze premiers jours. Quand nous sommes repassés à deux séances, des garçons comme Prévot et Pirquet sont presque venus me supplier pour que j’en maintienne trois. Cela en dit beaucoup sur leur mentalité.

Et la troisième vertu que je prône chaque semaine, c’est l’humilité. Je vais d’ailleurs taper encore un peu plus fort sur le clou ce mardi. Je ne voudrais pas que mes joueurs s’imaginent, parce qu’ils viennent de réaliser un neuf sur neuf contre Sart, Ethe et Arlon, qu’ils vont se promener contre Érezée, Chaumont et Houffaloise.

Érezée que vous vous attendez à voir débarquer avec le couteau entre les dents ?

Il faut être prêt à aller à la guerre. C’est un derby et notre dernière confrontation, en avril dernier, avait été assez houleuse. Pour moi, la page est tournée. Notre équipe n’est plus du tout la même et il n’y a que le volet sportif qui m’intéresse. Je sais qu’en face, des garçons comme Steve Lalloyer, qui était chez nous la saison passée, et Tommy Delvaux, qui habite dans la commune, ont coché ce match dans leur agenda. Ce sera difficile. Ce le sera, aussi, contre Chaumont, qui vient de relever la tête contre Messancy (1-1) après avoir ramassé trois casquettes, et contre Houffaloise, que j’ai vu à deux reprises et qui a du répondant.

Vous avez battu Libramont, Sart, Ethe et Arlon, et vous comptez cinq points d’avance sur vos poursuivants. Question simple: Harre-Manhay peut-il aller au bout ?

Reposez-moi la question à la fin du premier tour. Si nous sommes à la même place, avec la même avance, on pourra peut-être commencer à penser qu’on a un coup à jouer. Mais c’est trop tôt. Quand je dis que les prochains rendez-vous, face à des formations moins huppées sur papier, seront très difficiles, je le pense vraiment. Je garde en mémoire notre match à La Roche, qui avait zéro point quand on lui a rendu visite. Nous gagnons 1-2 sur le fil et certains parleront d’une "petite" victoire. Moi, je réponds qu’il ne faut pas les minimiser, ces victoires-là ! À La Roche, il y a cinq ou six joueurs que je veux bien dans mon équipe. Aller gagner là-bas reste une belle performance à mes yeux.

Vous avez la 2e moins bonne attaque de la série (12 buts), mais de loin la meilleure défense (5 buts). Les chiffres d’une équipe qui préfère laisser le ballon à son adversaire ?

Tout dépend de l’adversaire. Quand tu affrontes Ethe ou Arlon, deux très belles équipes, il faut accepter de leur laisser le ballon. En tant qu’ancien gardien, je pars aussi du principe qu’une équipe se construit depuis l’arrière. Pendant la préparation, on prenait des bêtes buts. Nous avons donc travaillé la réactivité de nos joueurs en perte de balle et cela porte ses fruits. Un William Rasquin, par exemple, pourrait être déçu de n’avoir marqué qu’un but jusqu’ici. Mais moi, je lui tire mon chapeau pour le travail qu’il abat en perte de balle. Tout part de là. Ce n’est pas un hasard si, neuf fois sur dix, c’est l’équipe qui prend le moins de buts qui est championne.

Tout va très vite, dans le foot. En septembre 2022, il y a à peine plus d’un an, vous entraîniez Chevron en P4 liégeoise et Harre-Manhay n’occupait que la 7e place en P2C…

L’équipe avait un peu raté son départ la saison dernière (8/15), mais je savais qu’avec des garçons comme Julien Rasquin, Jérôme Roberty, Nicolas Schaffrath ou Momo El Ouaaliti, que je considère comme un magicien, Harre avait un sacré potentiel pour la P2. Je savais où je mettais les pieds.

Dans un club très ambitieux qui évoluait encore en P3 en 2020. Quel est le secret de l’ascension de Harre-Manhay ? Vous savez ce que les mauvaises langues répondront: l’argent.

Les gens fantasment un peu, mais Harre-Manhay n’a pas plus de moyens qu’Ethe ou Libramont. Le secret de la réussite du club, il réside d’abord dans la passion et la compétence des personnes qui le dirigent. Joël Roberty a développé son entreprise de manière extraordinaire et Marc Pottier a commencé dans un petit bureau à Harre pour finir à la tête d’une grosse agence bancaire à Manhay. Difficile de trouver de meilleurs gestionnaires. Ajoutez un Raphaël Maréchal qui a un peu côtoyé le monde pro, en tant qu’agent de joueurs, et vous tenez là un trio d’enfer. Autour duquel gravite un nombre conséquent de bénévoles et de sympathisants. Je ne dis pas cela pour lui lécher les bottes, mais il faut voir le travail qu’abat un Joël Roberty pour son club. Les mérites de cette première place actuelle en P1 lui reviennent en grande partie. Il ne compte pas ses heures. Un jour il tond le terrain, le lendemain il débroussaille tout autour…

Et le surlendemain, il donne ses consignes au coach pour la future compo ?

(rires). Il n’a pas besoin de me donner son avis, en général, je lui demande de moi-même. Je l’ai eu comme entraîneur et je serais stupide de ne pas profiter de son expérience. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais c’est de l’échange que naissent les idées.

Après la victoire à Sart, vous aviez comparé votre club à l’OM. Pourquoi ?

Parce que nous avons tous notre petit caractère, donc cela peut vite péter. Perdre à la maison contre Florenville, par exemple, c’était impensable pour Joël. Je ne dis pas qu’il voulait me virer, mais j’ai bien senti qu’il n’était pas content du tout (rires). Je ne l’étais pas non plus, cela dit.

Harre-Manhay est en tête de P1 avec un entraîneur non diplômé. Un petit pied de nez aux instances qui se montrent de plus en plus exigeantes en la matière ?

J’ai suivi la formation de base (NDLR, aspirant), mais je n’ai jamais cherché à aller plus loin, c’est vrai. Je ne dis pas que les cours d’entraîneur ne servent à rien, je suis même convaincu qu’on y apprend beaucoup de choses intéressantes puisqu’ils sont donnés par des pointures, mais je ne pense pas, pour autant, que ces diplômes soient indispensables pour faire du bon boulot à notre niveau. On ne va pas réinventer le football en 2023. Et, après avoir côtoyé des Michel Noirhomme, Jean-Louis Devahive et autre Daniel Brugnetti durant ma carrière de joueur, je pense avoir accumulé un certain bagage. Puis je suis un peu atypique. Personnellement, j’aime autant aller prendre un café avec un entraîneur de métier et qu’il m’explique le foot sur deux cartons de bière.