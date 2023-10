Nicolas Prévot, le facteur X de l’année 2023

2 revers Nicolas Prévot ne s’est incliné que deux fois cette année, en championnat. Avec La Roche à Ethe le 12 février, pour sa première rencontre de 2023 (2-0) puis avec Harre-Manhay contre Florenville le 3 septembre (0-1), au terme d’un match où il a tiré sur le poteau. Depuis cette défaite à Ethe, l’ancien joueur de Mormont a emmagasiné quinze succès et deux partages (Arlon et Messancy avec La Roche).

7 buts décisifs Les sept buts qu’il a inscrits cette année ont tous eu une influence majeure sur le résultat final: à Houffalize (1-2) en février, à Messancy (2-2), contre Assenois (doublé, 2-0) et à Oppagne en avril (1-3), puis contre Ethe (2-1) et à Arlon (1-2) tout récemment. Ajoutez-y l’un ou l’autre passes décisives ainsi que plusieurs changements de position aux conséquences évidentes, lorsque, la saison passée, il quittait son poste de défenseur en cours de rencontre pour amener tout son dynamisme dans le secteur offensif rochois.

94 % de temps de jeuSur les 20 rencontres de championnat auxquelles il aurait pu prendre part cette année, il n’en a raté qu’une, face à Longlier (défaite 0-3) le 17 février. Et il n’en a quitté qu’une en cours de jeu, le 4 mars à Chaumont, après 66 minutes et alors que le succès rochois ne faisait déjà plus de doute (1-5). En 2023, en championnat, le meneur manhaydois comptabilise donc près de 94 % de temps de jeu.

7 de moyenne Si l’on prend en compte les cotes attribuées à chaque match aux joueurs de 1re provinciale, Nicolas Prévot, en 2023, a reçu une note de 5 (avec Harre-Manhay face à… La Roche), deux de 6 et toutes les autres étaient à 7 ou plus. Sa moyenne, pour ses 19 matches, dépasse donc les 7 sur 10 (7,05 précisément). Inutile d’ajouter que personne n’a fait mieux.