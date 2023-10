Que c’est faux. Parce que les rencontres à Wanze et à Waremme étaient de la même facture. Ce sont trois matches où nous n’avons pas su proposer du jeu et où nous n’avons quasiment pas gagné de duels en zone défensive.

Longlier a des difficultés à faire le jeu ?

Oui car nous avons des carences techniques. Notamment offensivement. Nous devons plutôt penser à utiliser nos qualités plutôt que de tenter des choses que nous ne savons pas faire. De manière générale, nous collectionnons les mauvais choix. Souvent, on contrôle et donne le ballon alors qu’il fallait le garder. Et c’est l’inverse quand nous devons mettre de l’impact. Mais les mauvais choix, c’est aussi à cause de notre mauvaise série.

Si on résume, peut-on dire que Longlier manque d’efficacité dans les deux rectangles ?

Oui, nous avons du mal à marquer et nous commettons des erreurs que nous ne commettions pas l’an dernier. Et c’est ce qui m’inquiète le plus. Car offensivement, nous arriverons toujours bien à travailler. Que ce soit sur un système de jeu ou un circuit de passes. Par contre, défensivement, si tu ne sais pas te dégager au-delà de tes 18 mètres, c’est plus problématique. Mais là, c’est une question de QI football.

Avec du recul, regrettez-vous de ne pas avoir transféré un défenseur central en plus cet été ?

Mais nous l’avons fait. Nous avons su faire Adrien Noël, un défenseur robuste qui vient de Prix-Les-Mézières. Mais nous avons des soucis d’affiliation et à l’heure actuelle, il ne peut pas encore être aligné avec nous. Ici, depuis le début de la saison, nous sommes dans du bricolage. Nous essayons de trouver des solutions et je ne veux certainement pas pointer du doigt les gars qui dépannent à un poste qui n’est pas le leur. Mais déjà en P1, quand tu dois bricoler derrière, c’est compliqué. Alors, à un niveau au-dessus, c’est vraiment très difficile

Quel joueur vous étonne positivement ?

Antoine Debehogne. C’est un des meilleurs joueurs offensifs de mon effectif. Maintenant, il doit attraper une certaine régularité. Je lui en ai d’ailleurs parlé après le match de samedi. Je préfère qu’il prenne un "7" trois fois de suite que d’avoir un "8", un "4" et un "6" sur les trois matches.

Ne manquez-vous pas d’un relais sur le terrain ? D’un gars capable de secouer le cocotier quand cela ne va pas ?

Si. J’ai eu une grosse discussion avec Quentin Cravatte à ce sujet la semaine dernière. Je lui ai demandé de prendre le leadership sur le terrain. Quentin est plutôt du genre discret, mais nous avons échangé nos points de vue. Moi, cela fait cinq semaines que je passe mon temps à lever la voix le long du terrain. J’aimerais aussi que mes joueurs puissent le faire. Et pour moi, Cravy a la capacité pour le faire.

"L’équipe va moins bouger les prochaines semaines"

Il se murmure que vous avez eu une grosse discussion avec vos joueurs jeudi dernier ?

En effet. Car j’étais très mécontent de ce que j’avais vu en amical mardi soir contre Libramont. Je donne une chance à des garçons qui jouent moins et ils ne la prennent pas. Nous aurons encore une grosse discussion cette semaine. Et je vais reprendre des entretiens individuels avec tout le monde, que chaque joueur sache ce que j’attends de lui.

Vous n’avez jamais aligné deux fois de suite le même onze. La preuve que Longlier se cherche ?

Oui. Et les remplaçants n’apportent pas ce qu’ils devraient. J’ai discuté avec le staff à ce sujet. Je pense qu’il faut retrouver une stabilité, essayer de travailler une base. Et je pense que l’équipe bougera très peu dans les prochaines semaines.

Le plus gros exploit, ce serait d’avoir fait monter le club ou de le sauver ?

Les deux. Mais je rappelle que l’équipe n’a jamais pris de fessées cette saison. Ce qui s’est passé l’an dernier, c’était improbable. Donc, je n’ai pas de préférence entre les deux. Mais par respect pour le club, je veux rester en D3. D’autant plus que je n’ai jamais connu la descente dans ma carrière de coach. Je ne veux pas que cela débute cette année.

Vous êtes sur cinq défaites de rang. Une première depuis votre arrivée en Belgique. Comment le vivez-vous ?

Cela m’était déjà arrivé quand j’étais à Bogny voici quelques années. Mais oui, cela ne fait pas plaisir évidemment.

Vous dormez moins bien depuis quelques semaines ?

Je dors très mal. Parce qu’en plus, je reçois toutes les images de nos matches le soir-même, donc je regarde et j’analyse. Et cela m’énerve encore plus. Mais je sais que c’est aussi à moi de trouver des solutions.

Si vous deviez revenir en arrière, auriez-vous agi autrement à un moment de la saison ?

Je pense que je n’aurais pas changé grand-chose. Enfin si, une chose. J’aurais peut-être calmé un peu plus les ardeurs après notre prestation très aboutie à Marloie. Après ce match, peut-être que les gars ont cru que c’était parti, que cela irait tout seul. Ils se sont vus un peu trop beaux. J’aurais dû être davantage insistant sur le fait que nous n’avions encore rien entre les mains.

"Une démission ? Impossible"

On vous sent un peu plus agacé et nerveux le long du terrain depuis quelques semaines….

Oui. Je suis plus agacé car je connais la qualité de mes joueurs, que je vois ce qu’ils parviennent à réaliser aux entraînements. Mais le week-end, je ne retrouve pas cela. Et cela m’ennuie. Les joueurs ont peur. Mais de quoi ont-ils peur ? La situation peut difficilement être pire que maintenant. En ayant peur, tu ne gagneras jamais un match. Mais je sais aussi que le jour où la courbe va s’inverser, nous allons pouvoir battre tout le monde. Maintenant, la maman d’un joueur m’a ouvert les yeux samedi. Elle m’a rappelé que nous étions montés avec nos armes et que quoi qu’il arrive, cette année allait être positive pour le club. Il ne faut pas oublier d’où nous venons.

Vu la mauvaise spirale, vous avez envisagé une démission ?

Non, impossible. Tant que les joueurs se sentent concernés et que le discours passe, je ne partirai pas. Moi, je veux aller au bout de ce projet sportif. En signant à Longlier, j’avais un contrat moral de trois ans avec le président. Nous serons au terme de cette troisième année en mai prochain. Nous ferons alors le point ensemble.

Vous avez rejoint l’agence de Christian Gérard récemment. Parce que vous avez des ambitions plus élevées ?

Je rêve d’aller le plus haut possible. C’est pour cela que je fais du sport et que je m’investis autant. Je suis déjà très content de faire partie des coaches de D3. En rejoignant l’agence de Christian et Frédéric Maurice, c’est plus pour avoir de l’aide au niveau contractuel. Car je ne connais pas assez cela pour pouvoir me défendre tout seul.