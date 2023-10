L'aérodrome de Saint-Hubert, un lieu idéal d'hivernage pour les mobilhomes, les caravanes et même les bateaux!

Pour les bateaux aussi

Le tarif demandé est d’une petite vingtaine d’euros par mois par tranche de deux mètres. Un prix qui comprend l’accès à l’eau et à l’électricité. Durant cette période d’hivernage, le site est bien évidemment fermé et sécurisé. Cela n’empêche pas les propriétaires de venir chercher leur véhicule quand ils le souhaitent. Propriétaire de l’aérodrome, la Commune de Saint-Hubert bénéficie donc d’une belle rentrée d’argent. "L’objectif est d’exploiter au maximum les lieux en toute saison, explique le commandant de l’aérodrome. Les rentrées financières annuelles de ce service ne sont pas négligeables". Précisons que ce service n’est pas uniquement réservé aux caravanes et camping-car ; les propriétaires d’autres véhicules, à l’image d’un bateau par exemple, peuvent également faire la demande à l’aérodrome.

info@sainthubert-airport.com ou via le 061 61 00 10.