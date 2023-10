La Roche ne jouera plus à La Roche en 2023

Le CP a interdit au club rochois d’encore jouer à La Roche dans ces conditions. Ainsi les rencontres face à Ethe (22 octobre), Érezée (5 novembre) et Houffaloise (19 novembre) ont été inversées et se joueront à l’extérieur pour les Rochois qui vont donc se produire cinq fois de suite en déplacement. Pour accueillir Oppagne (fin novembre) et Nothomb (début décembre), le club pourrait migrer à Vecmont. " Nous remercions les clubs d’avoir accepté cette solution ", indique le comité rochois ennuyé par toutes ces tracasseries alors que les travaux de la piscine, où se trouvent les vestiaires, ont pris un retard énorme.