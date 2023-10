Grandvoir-Ochamps, le choc des Ultras, aura lieu dimanche en 2B: "Mais les animations, ce sera à Ochamps où nous sommes les bienvenus"

Ochamps qui viendra justement rendre visite aux joueurs de Grandvoir dimanche prochain. Nous avons donc demandé au responsable du kop grandvaurien ce qui était prévu.

Mais, si les membres du groupe ont travaillé des heures et des heures sur un nouveau tifo, il ne sortira pas dimanche.

"Nous le gardons au chaud pour le match retour à Ochamps. Car là-bas, nous sommes toujours bien accueillis et notre présence ne pose aucun problème ", lance Massimo Lapietra, responsable du groupe.

On l’a compris, l’entente entre les Ultras et les dirigeants du club n’est donc pas au beau fixe. Depuis le mois de septembre, le kop n’est d’ailleurs plus présent à domicile. "Chacun fait ce qu’il veut. Moi, Grandvoir, cela reste le club de mon cœur. Ce qu’il s’est passé ? Vous savez, voilà un peu plus d’un an quand nous avons expliqué au responsable ce que nous voulions faire, la réponse a été que nous serions un manque à gagner. De là nous avions déjà bien compris que nous n’étions pas les bienvenus. Depuis un an, nous n’avons jamais eu le moindre souci avec un arbitre ou un adversaire, par contre à Grandvoir tous les 15 jours c’était des discussions, une fois la musique, la fumée, la pression aux joueurs, le tambour également car apparemment à Grandvoir, il y aurait une grosse concentration de personnes avec appareil auditif… Nous avions eu une réunion en janvier et les personnes qui nous reprochent des choses n’étaient même pas là. Nous étions encore venus pour le premier match de championnat face à Vaux. Et là, il y avait vraiment deux clans. Nous n’allons pas au football pour cela. Nous avons organisé une soirée en août qui a très bien marché. Peut-être que cela pose problème à certains comitards. Nous ne nous occupons pas de la gestion du club. Nous ne voulons pas savoir ce qu’il se passe dans le comité et encore moins y entrer car nous sommes bien conscients que ce n’est pas facile. D’ailleurs, nous n’avons jamais demandé 1 € au club. Mais il ne faut pas s’occuper de nos comptes, à ce niveau-là, je pense que nous sommes encore meilleurs que pour la réalisation des tifos."

Le groupe ne comprend pas cette tension et il la regrette. "Nous avons vraiment de bons rapports avec l’équipe et nous avons toujours respecté ce que le comité nous demandait. Lors du premier match de championnat, nous avons un comitard qui a été servir à la buvette avec le bob des Ultras, on lui a demandé de l’enlever. Beaucoup de gens ne viennent plus car ils en ont marre d’entendre ces discussions et je ne sais même pas s’ils vont revenir un jour. C’est vraiment triste. Moi, j’ai décidé de ne plus aller au match à domicile. Ce que je fais ? Je me suis mis à la pétanque, nous avons une nouvelle piste dans le village."

À l’heure ou les clubs se plaignent de petites assistances pour leurs matchs, ils seraient cependant nombreux à rêver avoir un kop pareil à disposition….