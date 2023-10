Cognart: "Une équipe de chamallows"

Sébastien, on sent que votre discours a changé ces derniers temps ?

Comment pourrait-il en aller autrement ? On répète les mêmes erreurs. En semaine, on se parle dans le vestiaire, on dit haut et fort qu’on doit réagir et on ne le fait pas.

De quels types d’erreurs parlez-vous ?

De placement, de communication. Ça peut arriver une fois, mais pas aussi souvent. Je pense que je vais devoir insister sur les séances vidéo pour bien indiquer les lacunes. Maintenant, c’est compliqué. Je dois sans cesse modifier ma défense à cause des blessures. Je ne parviens pas à aligner une ligne arrière qui tienne la route. Des garçons peuvent dépanner, mais entre un dépannage d’un match et un dans la durée, il y a une marge. J’aimerais récupérer rapidement un Grevisse, un Garcia. Et pouvoir faire remonter un Marvin Lenoir dans le milieu où il serait notamment utile dans nos temps faibles, sur les pertes de balle.

"Comme au mini-foot"

Vous avez aussi déploré les occasions ratées ?

Oui, bien sûr, ce n’est pas neuf. Le gardien adverse joue avec, certes, mais cela n’explique pas tout. On a quand même des gars d’expérience, qui doivent pouvoir faire le bon choix. C’est tellement énervant que j’ai envie de remettre les crampons parfois.

Que faire pour remédier à cela ?

Revenir aux bases d’abord, en jouant le plus simplement possible, ce qui n’est pas évident pour tout le monde. Et en sacrifiant si nécessaire des joueurs qui ne font pas leur travail défensif. C’est facile de jouer quand ça va bien, mais certains n’ont pas d’amour-propre. Quand les choses tourent moins bien, il faut savoir mettre son bleu de travail. Or, cela manque de caractère. J’ai l’impression qu’on veut jouer comme au mini-foot. C’est trop tendre, j’ai une équipe de chamallows. À l’époque, quand j’étais à Bleid et qu’on ratait quelque chose ou qu’on n’obéissait pas aux consignes, des Favier, des Joly, des El Abar n’hésitaient pas à vous le faire savoir sans détour. Chez nous, si on rate quelque chose, on se dit qu’il y aura le match suivant pour se rattraper. Mais ça ne marche pas comme ça. Si les gars ont envie, qu’ils le montrent à l’entraînement ou lorsqu’ils entrent au jeu.

À ce propos, vous avez placé Aubois et Joachim sur le banc dimanche. Pour les titiller ?

Oui, je ne le cache pas. J’attends davantage. Ils le prennent comme ils le veulent, mais je ne changerai pas ma ligne de conduite. Ce sera pareil pour tout le monde. Celui qui est remis en question et n’offre pas la réplique adéquate, il ira sur le banc ou en P3. Celui qui n’accepte pas cette règle est un individualiste.

"Des matches à 6 points"

Il y a, à Ethe, beaucoup de joueurs qui ont évolué plus haut, présentent un beau CV ou sont installés dans l’équipe depuis longtemps. Peut-être n’ont-ils plus suffisamment faim de victoires ?

Il y a un peu de ça, c’est vrai, je m’en rends compte. Et je pense que les retours de garçons comme Grevisse et Garcia, avec leur caractère, feront du bien. Mais je ne sais pas encore vous dire quand ils pourront rentrer.

En attendant, vous allez défier La Roche puis Vaux, deux équipes de fond de tableau. Victoires obligatoires, on suppose ?

C’est clair, je les considère même comme des matches à six points.