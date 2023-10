Buteur en semaine, Copette a débloqué son compteur le week-end

Alors qu’il avait planté quinze buts, et offert quatorze assists, la saison dernière, le Bertrigeois n’avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. "Le compteur est enfin débloqué. Après huit matches, il était temps, raconte Nathan Copette. Mais comme j’avais déjà eu l’occasion de le dire, le principal était le fait que l’équipe tourne bien. Mais c’était quand même grave de ne pas encore avoir marqué cette saison. Car un attaquant, il doit trouver le chemin des filets. Samedi, j’ai retrouvé une place qui me convient vraiment bien et cela redonne de la confiance."

"Aux entraînements, tout rentrait"

De la confiance, Nathan Copette en avait moins les dernières semaines. Mais le buteur habaysien n’était pas non plus au fond du gouffre. La preuve avec le lob subtil qu’il a réussi sur Jean Desseille, un geste qu’un attaquant dans le doute n’aurait pas forcément réussi. "C’est clair, mais à l’entraînement, tout se passait bien et je réussissais les gestes devant le but, signale Nathan Copette . Je pense que c’était vraiment dans la tête que cela se passait, comme si j’avais un petit blocage au moment de commencer un match. Chaque joueur a un moment moins bien dans une saison. Je n’ai pas toujours eu de réussite non plus. Des occasions, j’en ai déjà eu depuis le début. Si rien n’allait aux entraînements, j’aurais pu me poser des questions. Mais ce n’était pas le cas. Enfin, je suis content d’avoir marqué. J’aurais même dû en mettre un deuxième en fin de match, mais j’ai croqué ma reprise. Enfin, les trois points sont là."

Trois points que les Habaysiens sont allés chercher dans la douleur. Pas vraiment inspirée au premier acte, la troupe de Samuel Petit a commencé à jouer après l’exclusion de Lamotte au début du second acte. "Mais il faut aussi mettre en exergue la bonne organisation de Marloie, juge Nathan Copette. Cette équipe a vraiment su bloquer notre milieu de terrain. Marloie était en supériorité dans ce secteur et nous avons eu dû mal à trouver la parade. En première période, nous avions trop de déchets et nous avons un peu abusé des longs ballons, ce qui ne nous ressemble pas. Après la rouge, nous étions plus présents même si en fin de match, évidemment, le jeu, tu l’oublies. A ce moment-là, le plus important, c’est de se battre sur tous les ballons et de ne rien lâcher. Et même à dix, nous n’avons pas concédé grand-chose à cette équipe de Marloie. La solidité défensive, c’est ce qu’il faut retenir de ce samedi soir."

"Un noyau capable de remédier aux absences"

Être solide défensivement, Habay devra encore l’être samedi soir face à Huy dans le sommet de la série. Un sommet que les Habaysiens disputeront sans Lamotte et Poncelet, suspendus. "Mais je ne me tracasse pas trop pour cela. Nous avons des blessés et des suspendus, mais cette année, nous avons un noyau de qualité, bien fourni, où tout le monde a sa place. On l’a vu depuis le début de la saison, confie Nathan Copette. Du doute après Seraing ? Pas spécialement. Le coach n’était pas content, mais il nous a aussi rappelé tout ce que nous avions réalisé avant ce match. Nous étions sereins cette semaine. Mais c’était quand même important de retrouver le chemin de la victoire avant de jouer Huy. Deux matches sans gagner, cela aurait pu nous faire gamberger."