BCCA Neufchâteau: le gros coup de gueule de Marc Hawley

Il a eu une altercation avec Pierre Geubel, après un changement. Inutile de préciser qu’il n’a pas aimé coacher ce samedi. Malgré une victoire de 16 points. "Je suis gêné pour les supporters. À certains moments, on n’avait même pas le niveau de régionale. Pas de passe, pas de collectif. J’ai dû motiver les joueurs. Je ne comprends pas. On est en 2e nationale. J’ai l’impression qu’on n’est plus solidaire. Les belles paroles des joueurs à l’entraînement ? Juste des paroles…" De longues minutes après la fin de la rencontre, il précisera qu’il ne compte pas arrêter. Il ne l’a jamais fait dans sa carrière. Mais il confirmera tout le reste. "Après un match pareil, je suis juste satisfait de la victoire."