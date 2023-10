À Florenville, Emond émerveille

"J’ai plutôt bien dormi, sourit celui qui étudie la communication à Louvain-la-Neuve. J’étais surtout content de pouvoir aider l’équipe en ouvrant le score. Cela fait toujours plaisir de marquer, mais je dois quand même remercier le gardien adverse parce que sur ce coup-là, je n’ai plus qu’à pousser le ballon dans le but vide."

Un doublé de renard des surfaces pour Victor Emond. Et pourtant, le jeune homme de 18 ans ne passe pas son temps à squatter le grand rectangle. "J’aime aussi courir et prendre la profondeur, assure-t-il. Mais je sais aussi être au bon endroit quand un ballon traîne dans la surface. Si j’ai commencé comme milieu de terrain chez les jeunes, cela fait quelques années maintenant que je joue en attaque. Et c’est là où je me sens le mieux. Je suis d’ailleurs monté comme numéro 9 dimanche. Quentin Leclerc s’est alors décalé sur le côté."

La prochaine étape ? Décrocher une première titularisation en première provinciale. "Ce sera déjà bien de rester dans le groupe, sourit Victor Emond. La semaine dernière, j’avais évolué avec l’équipe B car Morgan Matz voulait que je joue un match entier. Cela s’était bien passé puisque j’avais aussi mis deux buts. Maintenant, je ne veux pas m’enflammer. Je ne veux pas que ce soit juste un one-shot. J’ai envie et besoin de confirmer."

Au Canada la saison dernière

Après un début à Jamoigne, Victor Emond avait rejoint Bertrix, Virton et Libramont. Mais l’an dernier, le citoyen de Lacuisine évoluait de l’autre côté de l’Atlantique.

"En fait, je suis parti un an au Canada dans le cadre d’un échange universitaire, raconte l’intéressé. Là-bas, j’ai encore touché le ballon dans l’équipe de l’école. Ce n’était pas vraiment le même football, mais cela m’a permis de garder un peu de rythme."

Son arrivée à Florenville, Victor Emond la doit à Morgan Matz. Au printemps dernier, le joueur-entraîneur a contacté Victor Emond. "J’étais encore au Canada quand il m’a envoyé un message, explique Victor Emond. Mais je me suis directement dit que cela pouvait être une bonne opportunité. Je savais que Florenville allait remonter en P1 et comme c’est tout près de la maison, je n’ai pas hésité longtemps. Mon intégration ? Tout se passe bien. L’ambiance est excellente, le groupe est sympa et le coach tente de me donner beaucoup de confiance. C’est très agréable pour l’instant."

Et le bilan de Florenville est plutôt bon. Avec douze unités, les promus affichent le même total que des grosses cylindrées comme Ethe et Messancy. Les joueurs de Morgan Matz peuvent prendre un peu d’air avant de jouer les gros bras de la série.

"C’était important de gagner dimanche. Le coach avait vraiment insisté sur l’importance du résultat, poursuit Victor Emond. D’autant plus que nous restions sur deux défaites. Ici, douze points, cela nous permet d’avoir un bilan très correct. Nous avons des jokers pour la suite de la saison, mais tous les matches sont importants. Et même si nous jouons de grosses équipes dans les trois prochaines semaines, nous devons essayer de prendre des points."