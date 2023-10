À 20 ans, un troisième pays pour Dave Dehlot

Dave Dehlot, défenseur central de 20 ans, a fait ses grands débuts avec Virton samedi. Forcément, ce joueur français, venu de la région parisienne, avait rêvé d’un tout autre scénario pour l’occasion… "La première période était plutôt bonne, analyse ce garçon passé par le club d’Evry avant de transiter par l’Italie. Après, on aurait dû serrer davantage les rangs, mais le moral était trop bas. Personnellement ? Je ne peux pas me montrer satisfait. Quand tu es défenseur central et que tu concèdes cinq buts, c’est difficile de prétendre le contraire…"