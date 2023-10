Entre la prestation de jeudi au Vedrinamur et celle de ce dimanche face à la Castellinoise, ce fut le jour et la nuit pour les Gaumais.

Le premier simple entre Fruchart et Comeliau est spectaculaire. Le joueur français aura chaque fois mené, mais il devra attendre le cinquième set pour s’imposer et mettre Virton aux commandes.

Massart placé en troisième position sur la feuille, c’est à Vekic que revient le droit d’affronter le leader de la Castellinoise, Thibaut Darcis.

Darcis remporte le premier set, mais le Croate montre un visage conquérant et remporte le deuxième 12-10. Vekic paraît libéré par le fait d’affronter un joueur mieux classé que lui et enchaîne au troisième set (11-8).

Darcis ne peut résister aux coups de boutoir du nouveau venu virtonais, qui met le public dans sa poche. Vekic remporte la rencontre en quatre sets, Virton mène 2-0.

Le duel entre Massart et Pieraert est également indécis, mais le Hennuyer parvient à mener deux sets à rien. Massart sauve trois balles de match pour remporter le troisième set, mais ne peut rien dans le quatrième. La Castellinoise relance la partie avant la pause.

Fruchart affronte ensuite Darcis. Décidément mal à l’aise face aux gauchers, le Durbuysien laisse filer le premier set. Fruchart domine et remporte également le second. Le troisième est plus disputé, mais le joueur français conserve son brevet d’invincibilité en gagnant 3-0.

Massart dans une mauvaise passe, Vekic fâché

Alessi Massart n’était pas dans un très bon jour jeudi, cela s’est confirmé ce dimanche. Il a très rarement été en mesure de mettre en difficulté David Comeliau, s’inclinant en quatre sets.

Le score final de la rencontre allait donc reposer sur les épaules de Leo Vekic. Il remporte le premier set 17-15. Pieraert égalise, puis prend les devants. Vekic ne lâche rien et force la belle en gagnant 13-11. Pieraert a le dernier mot après quatre heures de match, 11-13 dans la manche décisive. Vekic était toutefois en colère, estimant avoir été lésé à 9-7 sur un point litigieux et regrettant le manque de fair-play de son adversaire.

Technique

Fruchart (As16) – Comeliau (A8) 3-2

Vekic (As17) – Darcis (A5) 3-1

Massart (A9) – Pieraert (A10) 1-3

Fruchart – Darcis 3-0

Massart – Comeliau 1-3

Vekic – Pieraert 2-3