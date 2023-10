Grâce à ses trois points en terre odeignoise, Rendeux passe Oppagne B pour la première fois de la saison et remporte la tranche. Puerta Lopez place les siens aux commandes sur coup franc dès la 10' (0-1). Les Odeignois prennent pourtant le premier acte à leur compte, mais sans revenir au score. À la reprise, Catania conclut une action collective (0-2). Chaque équipe perd un joueur après une seconde carte jaune, Bertrand et Sovet. Avant la réduction du score de J. Monfort (1-2), Kimus a manqué un penalty pour Odeigne.

Houmart 2 – Oppagne 2

Le bloc houmartois joue un mauvais tour à son voisin d’Oppagne. Pourtant, Guillaume met les Coalisés aux commandes (0-1). R. Bodson conclut un cafouillage à l’heure de jeu (1-1), mais les Gaulois repasse devant grâce au remplaçant Thirion (1-2). Le coup de grâce est venu d’un ancien Oppagnois: Kevin Gena, qui avait manqué un penalty plus tôt, est esseulé à la dernière minute sur la longue rentrée de Breynaert (2-2).

Roy 2 – Izier 1

Sans y mettre la manière, Roy réagit face à Izier qui encaisse une deuxième défaite consécutive. Les Izierois ont la place en première période pour mener au score d’au moins deux buts, mais Poirrier est le seul adroit face à la cage (1-0). La rencontre est marquée par le tête contre tête involontaire entre Du Pré Werson et Counasse. Le premier est évacué en ambulance, mais les deux hommes s’en sortent bien. Touré égalise avant la pause (1-1), mais Izier manque de fraîcheur dans le final et Poirrier en profite (2-1). Notons que la rencontre a été inversée, car les travaux dans les installations izieroises ont débuté mardi dernier. Les bénévoles locaux ont aménagé leur terrain, il ne reste qu’à installer les cages. Tout devrait être opérationnel pour la réception de Bomal dans deux semaines.

Harre-Manhay B 2 – Salm 2

Les deux formations restent dos à dos à la 9e place. Dehard fait vite parler la poudre (1-0), ce qui n’aide pas Salm à entrer dans son match, malgré la réaction dès la 10' de Mourant (1-1). Sur un coup franc mal dégagé avant la demi-heure, Binate ne se fait pas prier, comme la veille à Arlon (2-1). "Sur une action similaire, A. Gaspar plante un but de raccroc en deuxième mi-temps (2-2), raconte Jérome Meulders, le coach visiteur. Ça ira dans les deux sens ensuite, mais personne ne marquera le but décisif."

Mormont B 0 – Bomal 4

Rapidement mené, Mormont B n’y arrive toujours pas. Après une première mi-temps poussive et un seul but de Hannotte (0-1), les Bomalois ont déroulé en seconde période. Une volée de 30 m de M. Bodson et des réalisations de Biquet et Vanderlinden permettent à Bomal d’enchaîner un deuxième succès de rang (0-4).

Halthier B 1 – Lierneux 10

Avec cinq buts et un assist de Gauthier Boulangé, Lierneux n’a fait qu’une bouchée de Halthier B. Le marquoir affichait 1-5 à la pause avec la réduction du score de Bourguignon. M. Bastin (2), Leboutte, Joseph et Demarteau, pour son premier match de la saison, ont secoué les filets (1-10).

Montleban 1 – Sart B 1

"Un bon point en déplacement", savoure le coach sartois Dimitri Lawarree. L’entraîneur félicite aussi sa défense qui n’a pris qu’un but, une première cette saison. Lallemand trouve Bomboir sur un long ballon (1-0). L'égalisation arrive d’une frappe de Murtezi, repoussée par la barre et récupérée par Shabani (1-1).