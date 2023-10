Premier succès pour Tenneville et Dinez B

En Régionale, Tenneville devait s’imposer face à Malonne C pour ne pas se faire distancer. C’est chose faite même si ce ne fut pas simple puisqu’ils menaient 6-2 à la pause avant de voir les Namurois revenir à 8-6 avant les deux derniers simples. Sébastien Calay ne laisse alors aucune chance à Cuvellier pour signer le neuvième point décisif. Le grand bonhomme de la soirée fut toutefois Émile Foguenne (à gauche sur la photo), qui est resté invaincu et le seul à battre le B4 Quentin Burton.

De son côté, Dinez B a profité de l’absence d’un B6 à l’Alpa pour remporter un premier succès pas spécialement attendu pour ce samedi. Florent Dandoy a été décisif avec deux victoires au 5e set.

Deux partages au goût amer

Sans Choquard, Sélange a ramené le nul de Manage. Mais un peu comme lors du premier match contre Welkenraedt, on peut se demander si ce point pris n’a pas un goût de trop peu.

Un nul qui n’était pas spécialement attendu non plus par Aye B en D3 mais avec Legrand et Dion alignés de concert et contre une équipe de Limal Wavre à trois, la victoire était envisageable.

Parmi les autres résultats de la soirée, on retiendra la victoire nette et sans bavure de Dinez A face à un quatuor de Ninane invaincu jusqu’alors. Les Houffalois n’ont probablement plus que deux concurrents dans la course au titre.

Halanzy-Musson s’incline avec les honneurs face au probable futur champion de Champ d’en Haut, emmené par l’ex-Virtonais Laurent Tapparelli tandis que Jamoigne se rapproche de la zone de relégation après sa défaite à Vedrin.