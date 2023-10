Pas content (du tout), le président virtonais : "Il faut arrêter de se la raconter"

Plutôt satisfait du comportement d’une équipe sérieusement remaniée jusqu’au repos, le président virtonais Rebeai Khabtane avait changé de ton au coup de sifflet final. "C’est l’état d’esprit qui me peine, déplorait-il. Qu’on prenne une rouge, c’est une chose, qu’on prenne encore quatre buts ensuite, je ne peux pas l’admettre. Les autres équipes ne s’écroulent pas lorsqu’elles se retrouvent à dix ; chez nous, c’est presque systématique, c’est la déliquescence totale. Sur deux des buts, le gardien repousse le ballon, mais c’est un adversaire qui surgit en premier. Sur les seconds ballons, nous étions régulièrement devancés. Une semaine plus tôt, on perd contre des amateurs, mais dans ce match à Tirlemont, ce sont les nôtres qui n’ont pas été pros. Ce week-end, on a vu une équipe qui a bien travaillé et en face, une autre qui ne travaillait pas. Le bilan commence à passer dans le négatif, les équipes de tête s’éloignent et on doit redresser la barre. Il y avait beaucoup d’absences, cela joue un rôle, mais cela ne peut pas servir d’excuse. Sinon, comment expliquer notre bon comportement pendant 45 minutes ? Il faut arrêter de se la raconter, il faut travailler pour prendre des points. Faire du beau jeu ne suffit pas."