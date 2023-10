P2A: Bleid fait la bonne affaire du week-end

Meix-devant-Virton B 2 Assenois 2

Le T1 méchois Ciro Lentini est partagé entre regret de n’avoir pris qu’un point contre le leader, après l’avoir bousculé en deuxième mi-temps (dont un penalty raté), et la satisfaction d’avoir vu son équipe jouer une deuxième mi-temps très convaincante. "Nos derniers matches, contre des équipes de la colonne de droite, n’étaient pas terribles. La petite mise au point qui s’imposait a porté ses fruits. J’espère que cela va continuer." Assenois, toujours déforcé, avait débuté la rencontre tambour battant, avec deux buts de l’incontournable Leva aux 4' et 35' (0-2). C’est Ugo Plainchamp, monté à l’heure de jeu, qui s’est chargé de remettre les équipes à égalité aux 73' et 81'.

Martelange 9 Freylange 2

"C’est la première fois que je marque quatre buts en équipe première, indique un Léo Ferauge évidemment satisfait. Mais il faut quand même un peu relativiser. Freylange n’avait que dix joueurs et c’était 4-0 après vingt minutes. Bravo à eux quand même pour leur courage et leur sportivité." Warlomont (3), André et Zervakis ont alimenté le marquoir, alors qu’Onur Kandemir, en capitaine courage, a marqué les deux premiers buts de la saison pour les Mauves.

Tontelange 1 – Toernich 0

Après une première mi-temps plutôt équilibrée, Tontelange a pris l’ascendant sur le promu en seconde mi-temps. Les deux gardiens, Étienne pour Tontelange et Menon pour Toernich, se sont mis en évidence avec des arrêts qui ont empêché des buts que beaucoup avaient quasi commencé à fêter. Il a fallu un penalty indiscutable et indiscuté pour que Gischer plante sa 7e rose de la saison et offre les trois points aux Spurs.

Saint-Mard 1 Habay-la-Neuve B 4

Les Habaysiens, privés de leurs papis Raboteur et Michaux, et de deux cadres appelés régulièrement dans l’équipe A de Samuel Petit, Poncin et Tabart, ont montré qu’ils avaient des crocs de jeunes loups. "Je suis vraiment satisfait de la mentalité et de l’agressivité qu’ils ont mise dans ce match, se réjouit Anthony Stati. Nous menions déjà 0-3 à la mi-temps (Ries, Alexis et Debra)." Debra a raté un penalty, mais a réussi le penalty suivant. Le quatrième but de Kasar, par son jusqu’au-boutisme, est symbolique de la détermination de cette équipe. Du côté de Saint-Mard, le but du capitaine Mahamane Touré ne sera pas suffisant pour se consoler d’une première tranche largement en deçà des espérances.

Aubange 2 – Saint-Léger 2

Une mi-temps pour chaque équipe et un match nul pas volé qui constitue une bonne surprise pour Mario Mendoza, l’entraîneur intérimaire confirmé au moins jusqu’à la trêve: "Vu le nombre de blessés et de suspendus, j’aurais signé des deux mains pour ce nul. J’ai dû aller piocher dans les noyaux de U17 et U19 pour composer mon équipe." Maxime Noël, qui n’avait pas été convoqué (suspendu), a appris au dernier moment que sa suspension ne débutait que lundi. Aligné de dernière minute, il a marqué les deux buts des Canaris. "Nous avons souffert en 2e mi-temps, reconnaît Mendoza, mais ce groupe que je sens derrière moi, a tenu le choc et Aubange a galvaudé plusieurs opportunités." Reuter et Rocca sont les deux buteurs aubangeois.

Jamoigne 2 – Vance 2

Vance partait favori pour son déplacement au stade du Faing. Jamoigne en a décidé autrement. "Mes jeunes joueurs sont récompensés pour le travail effectué à l’entraînement, se réjouit le T1 Fabian Lambot. Nous avons fait quelques changements pour avoir plus de percussion offensive. Tout le groupe est prêt à défendre chèrement sa place en P2". Jamoigne a pris l’avantage par T. Severin (18'), Vance a renversé la vapeur (31' L. Protin et 43' Sergoynne), mais les Bleus ont égalisé par Hubert à la 53' (2-2). Mauvaise nouvelle cependant pour Jamoigne: son capitaine et joueur le plus expérimenté, Rémy Protin, s’est blessé et risque d’être absent les prochaines semaines.