Onze guerriers contre un très décevant Messancy

Le gardien messancéen, il est vrai, a passé une soirée de tout repos. Mais cela n’enlève rien à la prestation des Centre-Ardennais qui ont mis un cœur gros comme ça, pour prendre un point entièrement mérité et ont relevé la tête après trois débâcles lors des trois derniers matches. Félicitations à eux et aussi à leur coach qui a su garder la tête froide dans une période très compliquée.

En face, Messancy a confirmé que le talent ne suffit pas sur un terrain de sport. Comme lors de la dernière demi-heure lors du déplacement d’il y a quinze jours à Arlon, les Zèbres ont traîné leur âme en peine. Une heure de football sans impact, sans intensité, à un rythme de sénateur. Il a fallu attendre les montées au jeu de Bossenec et Guzman pour que Messancy, principalement par Monhonval et Mombela, secoue le cocotier, mette le siège sur le camp retranché des Bleus et se lance dans un pressing, pas brillant certes, mais enfin en rapport avec un football conquérant.

Messancy va devoir resserrer les boulons

Le staff et les joueurs du président Anghel peuvent se poser des questions. Comment un groupe qui a rentré des prestations très convaincantes à plusieurs reprises, en Coupe à Habay-la-Neuve et à Ethe, lors de partie de matches contre Libramont ou Arlon, ou lors du beau derby du sud, à nouveau contre Ethe, peut-il tomber aussi bas ? Un groupe qui, hier, a laissé transparaître en interne, son manque de cohésion et de solidarité, lors d’une rentrée aux vestiaires chahutée où colère, tristesse et ressentiments se sont mêlés.

Indépendamment du manque d’âme incontestable, on constatera encore une fois, que l’entrejeu Noir et Blanc, ne trouve pas de solution pour sublimer les qualités de ses avants qui doivent impérativement être lancés en profondeur. À force d’oublier le jeu vers l’avant sans chipoter et traînailler, des Perrin ou Yakhlef ne peuvent pas s’exprimer.

Il est symptomatique de voir qu’il a fallu attendre la 54e minute pour voir le goléador David Perrin lancé rapidement en profondeur pour la première fois… sur un rapide et long dégagement du gardien Benlaref.

Technique

CHAUMONT: Goosse 6 ; Mahoux 6, Grégoire 6, Mathot 6, Reyter 6 (27', Wattiaux 7) ; Martin 7, Ben Hamza 6 (76', Pierre), Bouchat 7 ; Stilmant 5 (84', Bastin), Lhoas 5 (74', Fautré), Colback 5.

MESSANCY: Benlaref 6 ; Flagey 6, Mombela 6, Gernon 4, Cravatte 5 (83', Boelen) ; Monhonval 7, Leoni 4, Menon 4 (64', Bossenec) ; Rodrigues 5 (64', Guzman), Perrin 5 (72', Camara), Yakhlef 6.

Arbitre: T. Tibermont.

Assistance: 80.

Cartes jaunes: Rodrigues, Lhoas, Colback, Martin, Cravatte, Camara-Semedo, Mombela, Wattiaux, Goosse.

Buts: Mathot (11', pen. 1-0), Rodrigues (22', 1-1).

Note du match: 5.

11’, Colback roule Gernon dans la farine qui le bouscule. Sur le penalty, Mathot envoie le ballon dans la lucarne (1-0).

22’, cafouillage devant Goosse. Rodrigues parvient à y mettre fin (1-1).

32’, l’arbitre accorde un deuxième penalty à Chaumont, avant de se raviser. Le jeu reprend par un corner.

49’, le ballon circule dans le rectangle, avant d’arriver à Rodrigues qui le pousse dans le but vide. But annulé, probablement pour un hors-jeu.